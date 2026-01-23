Estados Unidos anunció su salida definitiva de la OMS e insiste en que no pagará cuotas pendientes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo había anticipado el año pasado a raíz del manejo del organismo en la pandemia.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la Casa Blanca.

La Casa Blanca anunció a través de sus redes sociales la salida definitiva de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tal como lo había anticipado el presidente Donald Trump el año pasado. Por su parte, el organismo acusa al país de deberle más de 130 millones de dólares.

La decisión de retirarse se formalizó a través de una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su mandato. En ese documento, presidente atribuyó la medida al manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de la OMS, al que calificó como deficiente, y a la falta de reformas estructurales. También cuestionó la independencia del organismo frente a la influencia política de sus Estados miembros.

Otra de las objeciones planteadas por la Casa Blanca fue que ninguno de los nueve directores generales del organismo, desde su creación, fue de nacionalidad estadounidense, a pesar del peso financiero y técnico del país dentro de la institución.

En relación con las cuotas pendientes, otro funcionario estadounidense precisó que la resolución fundacional de 1948 no establece como condición para la salida el pago previo de cuotas. La administración de Trump reiteró que no planea abonar los compromisos correspondientes al periodo 2024-2025.

Donald Trump dio una conferencia de prensa en la previa a su viaje a Davos La administración de Trump reiteró que no planea abonar los compromisos correspondientes al periodo 2024-2025. EFE Estados Unidos se retiró de OMS: qué efectos puede tener De esta forma, Estados Unidos dejó de participar en comisiones, órganos de gobernanza y grupos técnicos auspiciados por la OMS, incluidos aquellos que analizan la circulación de cepas de influenza y definen la composición de las vacunas anuales. Esta exclusión también implica la salida del sistema global de intercambio de información epidemiológica, utilizado para anticipar brotes y orientar decisiones sanitarias a nivel nacional e internacional.