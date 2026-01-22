María Corina Machado se reunió con el príncipe heredero de Irán y denunció una alianza con Venezuela
La líder opositora María Corina Machado se alía con Reza Pahlavi para denunciar la amenaza global de Irán y Venezuela.
La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo un encuentro con Reza Pahlavi, príncipe heredero de Irán e hijo mayor del último Sha Mohammad Reza Pahlavi, en el que ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos internacionales contra los regímenes autoritarios de Caracas y Teherán.
Según expresó Machado tras la reunión, el intercambio estuvo centrado en las experiencias compartidas de resistencia frente a sistemas represivos y en la construcción de una agenda común orientada a la democratización de ambos países. La dirigente venezolana destacó especialmente la lucha del pueblo iraní, al que definió como un ejemplo de coraje frente a la violencia estatal y la persecución política.
La advertencia de María Corina Machado
En ese marco, advirtió que la cooperación entre regímenes autoritarios se ha profundizado en los últimos años y sostuvo que, frente a ese escenario, los movimientos democráticos deben fortalecer su coordinación. Para Machado, la alianza estratégica entre Venezuela e Irán no es solo ideológica, sino también operativa, con impactos que trascienden las fronteras regionales.
La exdiputada alertó que el vínculo entre Caracas y Teherán convirtió a Venezuela en un nodo central de la influencia iraní en el hemisferio occidental, lo que, según su diagnóstico, representa una amenaza directa para la estabilidad regional, la seguridad internacional y los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, vinculó esa relación con la expansión de redes criminales transnacionales y actividades desestabilizadoras.
Finalmente, Machado sostuvo que la permanencia de ambos regímenes constituye una tragedia para sociedades que reclaman democracia de forma mayoritaria y, al mismo tiempo, un riesgo para el orden global. “Un Irán libre y una Venezuela libre no son solo aspiraciones nacionales, sino condiciones necesarias para un mundo más seguro y democrático”, afirmó, al cerrar su mensaje con una consigna compartida: la libertad de ambos pueblos.