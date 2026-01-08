España confirma la liberación de 5 presos políticos en Venezuela

El Gobierno de España confirmó este jueves la liberación de cinco ciudadanos españoles que se encontraban detenidos en Venezuela por causas políticas o consideradas arbitrarias, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado oficial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación detalló que los cinco ciudadanos liberados, entre los que se encuentra una mujer con doble nacionalidad hispanovenezolana, ya están siendo asistidos por la embajada española en Caracas para organizar su viaje de regreso a España.

El comunicado fue emitido por el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares, quien expresó la satisfacción del Ejecutivo español por la puesta en libertad de los detenidos. Según la nota oficial, Albares pudo comunicarse personalmente con todos ellos tras conocerse la decisión de las autoridades venezolanas. “El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos”, señala el texto difundido por Exteriores.

La liberación de los ciudadanos españoles se enmarca dentro de un anuncio más amplio realizado este jueves por el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez. El dirigente informó sobre la puesta en libertad de “un número importante de personas” que permanecían encarceladas en el país.

Rodríguez explicó que la medida incluye tanto a ciudadanos venezolanos como extranjeros, aunque no precisó la cifra total ni las condiciones en las que se produjeron las excarcelaciones. Según sus declaraciones, se trató de un “gesto unilateral” orientado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en Venezuela.

Gestiones diplomáticas previas de España

Días antes de este anuncio, el Gobierno español había intensificado sus gestiones diplomáticas para solicitar la liberación de los ciudadanos detenidos. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, España remitió una nota verbal al Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez solicitando la liberación inmediata de los presos políticos españoles en Venezuela.

Según datos manejados por el propio Gobierno, entre catorce y veinte ciudadanos españoles permanecían detenidos en el país sudamericano hacia finales de 2025 por causas políticas o consideradas arbitrarias. La liberación de los cinco ciudadanos confirmada este jueves representa una parte de ese grupo.

Identidades de los ciudadanos liberados

El ministro José Manuel Albares confirmó públicamente las identidades de los cinco ciudadanos españoles liberados por las autoridades venezolanas. Se trata de: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel. Todos ellos permanecían detenidos en Venezuela hasta el anuncio realizado este jueves y, según Exteriores, se encuentran en condiciones de regresar a España con asistencia consular.