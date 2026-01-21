Escándalo en Perú: José Jerí admite errores, rechaza irregularidades y niega renunciar

El presidente de Perú , José Jerí , salió a dar explicaciones públicas luego de que se difundieran grabaciones y reportes periodísticos sobre reuniones privadas con inversionistas chinos que no habrían sido registradas oficialmente. En un clima de fuerte tensión política, el mandatario negó cualquier conducta ilegal y aseguró que no existe fundamento para su salida anticipada del cargo.

El jefe de Estado descartó que sus encuentros hayan tenido motivaciones irregulares y sostuvo que nunca buscó ocultar información relevante. En paralelo, rechazó las mociones promovidas desde el Congreso y ratificó su decisión de continuar al frente del Ejecutivo, pese a las críticas y cuestionamientos.

En ese marco, Jerí fue categórico al afirmar: “Yo he aceptado mis errores. Lo que no voy a aceptar, y es porque no ha sido, es que haya un hecho irregular e ilícito en el motivo de mi conversación”, subrayando la diferencia entre una omisión administrativa y un eventual delito.

El mandatario admitió que no formalizó el encuentro del 26 de diciembre, lo que calificó como un descuido, pero negó que haya existido intención de ocultamiento. También reconoció haber concurrido en varias ocasiones al local de Zhihua Yang y no descartó que existan más registros audiovisuales.

Sobre las versiones que circularon acerca de la compra de golosinas importadas, explicó que su presencia en el comercio del Centro de Lima obedeció a la adquisición de otros productos. En cuanto a la llamada telefónica registrada en video, aseguró que no estuvo relacionada con asuntos legales del empresario, sino con gestiones propias de otro sector del Estado, aunque dijo no recordar con precisión con quién se comunicaba.

“Yo no le mentí al país”

Jerí afirmó que es víctima de una operación política orientada a dañar su imagen personal, debilitar la institución presidencial y condicionar el próximo proceso electoral. Según su visión, se están distorsionando hechos cotidianos para instalar sospechas sin sustento.

“Yo no le mentí al país”, reiteró en varios pasajes. Y añadió: “No. Uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar. Y yo no le he mentido al país y yo no he hecho nada ilícito, que se pretende justamente distorsionar a hechos comunes de mi parte”, expresó al descartar una dimisión.

Defensa judicial

El presidente sostuvo que se encuentra a disposición de la Comisión de Fiscalización y del Ministerio Público para colaborar con todas las diligencias necesarias. Además, reveló que cortó vínculos con Zhihua Yang, conocido como “Jhonny”, al considerar incompatible mantener relación con alguien que, según dijo, busca dañar su integridad personal y la estabilidad institucional.

jerí sospechas El presidente interino de Perú, José Jerí, quedó bajo la lupa tras conocerse reuniones semiclandestinas con un empresario chino. Captura de video

En relación con las denuncias sobre presuntas gestiones ante Indecopi para beneficiar al propietario del Market Capón, fue tajante: “Descartado tajantemente. No tengo mayor comunicación con Indecopi en ningún nivel, porque eso se ve evidentemente por intermedio del premier”.

Por último, afirmó que los procesos administrativos siguen sus propios plazos y marcos legales, y negó cualquier interferencia desde el Ejecutivo. “Eso tiene un procedimiento que seguramente se ha iniciado en un momento anterior a mi visita y que se ha pronunciado posterior a mi visita”, concluyó.