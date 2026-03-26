En imágenes: un lince juguetón y otras espectaculares fotos de la vida silvestre

Un joven lince ibérico captado en pleno juego ha ganado el premio del público del Wildlife Photographer of the Year 2026 (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026).

La impactante imagen, titulada Flying Rodent ("Roedor volador"), fue tomada por el fotógrafo austríaco Josef Stefan durante una estancia de dos semanas en Torre de Juan Abad, en la provincia española de Ciudad Real.

Había pasado varios días en un escondite cuando el joven lince apareció de repente con su presa y comenzó a lanzarla repetidamente al aire y a atraparla de nuevo.

El lince permaneció absorto en este comportamiento durante casi 20 minutos, en ocasiones erguido sobre sus patas traseras y "con la mirada fija en el roedor", según explicó el fotógrafo. "Parecía como si el roedor pudiera volar".

El momento terminó cuando el animal perdió el interés y llevó a su presa detrás de un arbusto para comérsela.

El lince ibérico es uno de los felinos silvestres más únicos del mundo y estuvo al borde de la extinción a principios de los años 2000, cuando había menos de 100 individuos.

Gracias a los esfuerzos de conservación y reintroducción a largo plazo, la población se ha recuperado hasta superar los 2.000 ejemplares, aunque sigue siendo una especie vulnerable según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Las otras 24 imágenes nominadas al premio del público de este año, que puedes ver a continuación, recibieron un récord de 85.917 votos de aficionados a la fotografía de naturaleza y vida salvaje de todo el mundo.

Además de la foto ganadora, otras cuatro finalistas recibieron una mención especial.

Las cinco fotografías se exhibirán en internet y en el Museo de Historia Natural de Londres hasta el cierre de la exposición el domingo 12 de julio de 2026.

Finalista: "Family Rest", de Christopher Paetkau (Canadá)

Christopher Paetkau/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Una osa polar y sus tres cachorros se detienen tras un largo viaje por la costa de la bahía de Hudson.

El deshielo marino está dificultando la caza a los osos polares. Sin embargo, en Svalbard, los científicos han empezado a observar que algunos osos muestran signos de adaptación.

Finalista: "La Bella y la Bestia", de Alexandre Brisson (Suiza)

Alexandre Brisson/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En un santuario de Walvis Bay, Namibia, un grupo de flamencos enanos se reúne bajo una línea de alta tensión al atardecer.

La imagen capta el momento en el que dos aves finalmente alzaron el vuelo, atravesando el paisaje industrial.

Finalista: "Bailando frente a los faros", de Will Nicholls (Reino Unido)

Will Nicholls/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el Parque Nacional Jasper, en Canadá, Will Nicholls captó a dos oseznos jugando a pelear en medio de una carretera.

No es habitual ver estos cachorros, ya que las madres suelen mantenerlos ocultos.

Finalista: "Una lucha sin fin", de Kohei Nagira (Japón)

Kohei Nagira/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En la península de Notsuke, en Japón, un ciervo sika llevaba consigo la cabeza de un rival tras una pelea.

Un pescador contó que había arrastrado el cuerpo durante días hasta que la cabeza se desprendió.

El ciervo sobrevivió en solitario los fríos meses de invierno.

Otras imágenes increíbles que compitieron

"Abrázame fuerte", de Dvir Barkay (EE.UU.)

Dvir Barkay/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Una perezosa protege a su cría de un aguacero en la Estación Biológica La Selva, en Costa Rica.

Un estudio de 2025 reveló que la vida lenta de los perezosos en las copas de los árboles podría ser clave para su supervivencia.

"El retrato final", de Nima Sarikhani (Reino Unido)

Nima Sarikhani/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Un cachorro de oso polar recorre la gélida costa de Svalbard junto a su madre.

Poco después, unos lugareños los ahuyentaron de unas cabañas cercanas; más tarde se encontró muerta a la madre y el cachorro fue abatido a tiros tras mostrar signos de agresividad, por lo que es probable que esta sea la última imagen que se tenga de ellos.

"Listo para saltar", de Joseph Ferraro (EE. UU.)

Joseph Ferraro/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Oculta a plena vista, una ninfa de chinche de emboscada espera inmóvil dentro de una flor en Míchigan, Estados Unidos.

Puede permanecer quieta durante horas y solo ataca cuando la presa se acerca demasiado. En un instante, el veneno hace el resto.

"De paseo", de Chris Gug (EE.UU.)

Chris Gug/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el estrecho de Lembeh, en Indonesia, por la noche, un diminuto cangrejo se aferra a una medusa a la deriva. Nadie sabe si estaba viajando, escondiéndose o cazando desde su balsa viviente.

"Un futuro frágil", de Lance van de Vyver (Sudáfrica)

Lance van de Vyver/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En un centro de rescate sudafricano, una cría de pangolín descansa envuelta en una manta.

Los pangolines se encuentran entre los animales más traficados del mundo. Su madre había sobrevivido a la caza furtiva el tiempo suficiente para dar a luz, pero murió poco después.

"Caballero oscuro", de Prasenjeet Yadav (India)

Prasenjeet Yadav/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En la Reserva de Tigres de Similipal, un tigre con rayas oscuras poco comunes y de una anchura inusual, conocido como T12, se desliza por el bosque como una sombra.

T12 padece pseudomelanismo (variación en su coloración) y en su día fue el único macho de la reserva. Ahora ha engendrado nuevas generaciones.

"Hacia el horno", de Mogens Trolle (Dinamarca)

Mogens Trolle/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Un oso malayo se refugia de la lluvia en el Parque Nacional Kaeng Krachan de Tailandia, mientras una mariposa se posa brevemente en su hocico. Estos osos se dejan ver cada vez más cerca de los campamentos en busca de comida fácil.

"Retrato de la extinción", de Adam Oswell (Australia)

Adam Oswell / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Los guardaparques custodian una montaña de trampas confiscadas en el Parque Nacional de las Cataratas de Murchison, en Uganda. Esa pila representa solo las trampas incautadas en la selva durante un año.

"Singularidad", de Daniela Anger (Alemania)

Daniela Anger / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el sur del Pantanal brasileño, una rara nutria gigante de pelaje claro se alimenta de un bagre.

Su pelaje blanco se debe al leucismo (reducción de la pigmentación), lo que podría hacerla más vulnerable; sin embargo, regresó repetidamente a la misma rama, aparentemente sin prestarle atención a quienes la observaban.

"Arriba y abajo", de Charles Davis (Australia)

Charles Davis/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Una cámara trampa instalada en Tasmania, pensada originalmente para fotografiar quolls, captó a una madre zarigüeya y a su cría pasando por allí cada noche en busca de alimento. Una tarde, la cría se puso juguetona y empezó a imitar cada uno de los movimientos de su madre.

"Supermanada en espiral", de Cécile Gabillon (Francia)

Cecile Gabillon / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Mientras practicaba buceo libre frente a las costas de Costa Rica, Gabillon se encontró en medio de una supermanada de delfines giradores que acosaban a unos peces linterna.

A medida que aumentan la sobrepesca y la contaminación, estas concentraciones tan grandes son cada vez más escasas.

"Pico a pico", de Ponlawat Thaipinnarong (Tailandia)

Ponlawat Thaipinnarong/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En los arrozales de Buri Ram, en Tailandia, una grulla sarus limpia con delicadeza a su polluelo de una semana antes de detenerse en un tranquilo momento de pico con pico.

"Maravilloso colibrí cola de espátula", de Dustin Chen (Reino Unido)

Dustin Chen/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el Huembo Lodge, en Perú, un colibrí de cola de espátula macho abre en abanico su extraordinaria cola mientras se alimenta de flores.

El ave utiliza esta cola ornamentada para atraer a sus parejas, pero su hábitat forestal se ha visto mermado por el crecimiento demográfico, la agricultura y la tala, lo que la ha confinado a una pequeña zona del norte de los Andes.

"Un instante fugaz", de Lior Berman (Costa Rica)

Lior Berman/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En Costa Rica, un cuclillo terrestre de vientre rojizo atrapa a una cigarra que huye de un enjambre de hormigas soldado. Este depredador esquivo y de colores iridiscentes depende de una sincronización milimétrica y rara vez se le ve, y mucho menos se le fotografía.

"Un salto hacia la adultez", de Peter Lindel (Alemania)

Peter Lindel/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Desde el salón de su casa en Dortmund, Lindel observó cómo los jóvenes cernícalos dudaban antes de saltar desde su nido a una viga situada a solo 80 centímetros de distancia. Tardaron casi una semana en dar el salto y, tras otra semana explorando los alrededores, se marcharon.

"Olas solares", de Francesco Russo (Reino Unido/Italia)

Francesco Russo/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Hileras de paneles solares, cuidadosamente dispuestos a lo largo de los límites de los pastizales, se extienden por los campos cercanos a Cambridge, en Inglaterra.

Se están construyendo más parques solares en todo el Reino Unido, una iniciativa que impulsa los objetivos de energía limpia del país, pero que podría provocar el descontento de los opositores locales.

"Carga preciosa", de Thomas Hunt (Reino Unido)

Thomas Hunt/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En la habitación de su hermana, en Southampton, Thomas encontró una araña de sótano que llevaba una bola de huevos entre las mandíbulas. La trasladó al garaje, donde ella cuidó de los huevos durante semanas hasta que eclosionaron y nacieron unas diminutas arañitas.

"Camuflaje de pareja", de Artur Tomaszek (Polonia)

Artur Tomaszek/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el tronco de un árbol de la zona de caza prohibida de Khao Phra Thaeo, en Tailandia, una diminuta araña macho de cabeza ancha se posa sobre el abdomen de una hembra camuflada, a la espera de que ella mude el exoesqueleto para poder aparearse.

Las hembras son varias veces más grandes, y Artur tuvo que encontrar su telaraña por la noche y luego registrar la corteza durante el día para poder verlas.

"Vínculo en movimiento", de Lalith Ekanayake (Sri Lanka)

Lalith Ekanayake/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En los Ghats Occidentales de la India, un macaco de cola de león corre por un sendero con su cría aferrada a él y la mirada fija al frente.

Estos primates forestales, que se encuentran entre los macacos más amenazados del mundo, sobreviven ahora en poblaciones pequeñas y fragmentadas, a medida que la actividad humana va mermando su hábitat.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC