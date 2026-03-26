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En imágenes: un lince juguetón y otras espectaculares fotos de la vida silvestre

Un joven lince captado en pleno juego con su presa ha ganado el Premio del Público del concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año de 2026.

BBC Mundo

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Adam Oswell / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Lalith Ekanayake/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Artur Tomaszek/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Thomas Hunt/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Francesco Russo/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Peter Lindel/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Lior Berman/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Dustin Chen/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Ponlawat Thaipinnarong/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Cecile Gabillon / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Charles Davis/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Daniela Anger / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
La imagen titulada &quot;Roedor volador&quot;, del austríaco Josef Stefan, se ganó el corazón del público y se llevó el primer premio del Wildlife Photographer of the Year 2026.
La imagen titulada "Roedor volador", del austríaco Josef Stefan, se ganó el corazón del público y se llevó el primer premio del Wildlife Photographer of the Year 2026. Josef Stefan/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Mogens Trolle/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Prasenjeet Yadav/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Lance van de Vyver/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Chris Gug/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Joseph Ferraro/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Nima Sarikhani/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Dvir Barkay/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Kohei Nagira/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Will Nicholls/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Alexandre Brisson/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año
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Christopher Paetkau/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Un joven lince ibérico captado en pleno juego ha ganado el premio del público del Wildlife Photographer of the Year 2026 (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026).

La impactante imagen, titulada Flying Rodent ("Roedor volador"), fue tomada por el fotógrafo austríaco Josef Stefan durante una estancia de dos semanas en Torre de Juan Abad, en la provincia española de Ciudad Real.

Había pasado varios días en un escondite cuando el joven lince apareció de repente con su presa y comenzó a lanzarla repetidamente al aire y a atraparla de nuevo.

El lince permaneció absorto en este comportamiento durante casi 20 minutos, en ocasiones erguido sobre sus patas traseras y "con la mirada fija en el roedor", según explicó el fotógrafo. "Parecía como si el roedor pudiera volar".

El momento terminó cuando el animal perdió el interés y llevó a su presa detrás de un arbusto para comérsela.

El lince ibérico es uno de los felinos silvestres más únicos del mundo y estuvo al borde de la extinción a principios de los años 2000, cuando había menos de 100 individuos.

Gracias a los esfuerzos de conservación y reintroducción a largo plazo, la población se ha recuperado hasta superar los 2.000 ejemplares, aunque sigue siendo una especie vulnerable según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Las otras 24 imágenes nominadas al premio del público de este año, que puedes ver a continuación, recibieron un récord de 85.917 votos de aficionados a la fotografía de naturaleza y vida salvaje de todo el mundo.

Además de la foto ganadora, otras cuatro finalistas recibieron una mención especial.

Las cinco fotografías se exhibirán en internet y en el Museo de Historia Natural de Londres hasta el cierre de la exposición el domingo 12 de julio de 2026.

Finalista: "Family Rest", de Christopher Paetkau (Canadá)

Una vista aérea muestra a una osa polar y a sus tres cachorros acurrucados juntos sobre un terreno rocoso. Sus cuerpos se entrelazan, formando un grupo compacto cuyo suave pelaje blanco contrasta con la tierra marrón y las piedras.
Christopher Paetkau/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Una osa polar y sus tres cachorros se detienen tras un largo viaje por la costa de la bahía de Hudson.

El deshielo marino está dificultando la caza a los osos polares. Sin embargo, en Svalbard, los científicos han empezado a observar que algunos osos muestran signos de adaptación.

Finalista: "La Bella y la Bestia", de Alexandre Brisson (Suiza)

Un amplio paisaje simétrico muestra hileras de líneas eléctricas que se pierden en la lejanía. Debajo de ellas, una densa bandada de flamencos rosados se congrega en aguas poco profundas, empequeñecida por las imponentes estructuras industriales.
Alexandre Brisson/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En un santuario de Walvis Bay, Namibia, un grupo de flamencos enanos se reúne bajo una línea de alta tensión al atardecer.

La imagen capta el momento en el que dos aves finalmente alzaron el vuelo, atravesando el paisaje industrial.

Finalista: "Bailando frente a los faros", de Will Nicholls (Reino Unido)

Dos oseznos están de pie, uno frente al otro, en medio de una carretera asfaltada, y parece que están jugando a pelear. Detrás de ellos hay un coche parado con los faros encendidos, cuya luz ilumina sus siluetas.
Will Nicholls/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el Parque Nacional Jasper, en Canadá, Will Nicholls captó a dos oseznos jugando a pelear en medio de una carretera.

No es habitual ver estos cachorros, ya que las madres suelen mantenerlos ocultos.

Finalista: "Una lucha sin fin", de Kohei Nagira (Japón)

Un ciervo se yergue con una segunda cornamenta enredada o unida a la suya, colgando de forma extraña de su cabeza. El fondo pálido resalta esta escena inusual y ligeramente inquietante.
Kohei Nagira/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En la península de Notsuke, en Japón, un ciervo sika llevaba consigo la cabeza de un rival tras una pelea.

Un pescador contó que había arrastrado el cuerpo durante días hasta que la cabeza se desprendió.

El ciervo sobrevivió en solitario los fríos meses de invierno.

Otras imágenes increíbles que compitieron

"Abrázame fuerte", de Dvir Barkay (EE.UU.)

Un perezoso gris de pelaje largo y húmedo se acurruca alrededor de una cría más pequeña que se aprieta contra su pecho. Sus extremidades se entrelazan, formando un ovillo compacto y protector, con las texturas del pelaje húmedo llenando el encuadre.
Dvir Barkay/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Una perezosa protege a su cría de un aguacero en la Estación Biológica La Selva, en Costa Rica.

Un estudio de 2025 reveló que la vida lenta de los perezosos en las copas de los árboles podría ser clave para su supervivencia.

"El retrato final", de Nima Sarikhani (Reino Unido)

Primer plano de un osezno polar caminando por la nieve, con la cabeza gacha y la mirada fija hacia la cámara. Su suave pelaje blanco se confunde con el suelo nevado, y solo se distinguen nítidamente sus ojos oscuros y su nariz.
Nima Sarikhani/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Un cachorro de oso polar recorre la gélida costa de Svalbard junto a su madre.

Poco después, unos lugareños los ahuyentaron de unas cabañas cercanas; más tarde se encontró muerta a la madre y el cachorro fue abatido a tiros tras mostrar signos de agresividad, por lo que es probable que esta sea la última imagen que se tenga de ellos.

"Listo para saltar", de Joseph Ferraro (EE. UU.)

Una diminuta ninfa de chinche de acecho, de color amarillo verdoso brillante, se posa sobre una flor rojiza y espinosa. Su cuerpo es rugoso y ligeramente translúcido, con las patas plegadas y replegadas bajo el cuerpo, lo que le permite camuflarse entre la planta de colores vivos.
Joseph Ferraro/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Oculta a plena vista, una ninfa de chinche de emboscada espera inmóvil dentro de una flor en Míchigan, Estados Unidos.

Puede permanecer quieta durante horas y solo ataca cuando la presa se acerca demasiado. En un instante, el veneno hace el resto.

"De paseo", de Chris Gug (EE.UU.)

Una medusa translúcida brilla con un tono verdoso en las aguas oscuras, con su campana suavemente iluminada. Un pequeño cangrejo amarillo se aferra a la parte superior, mientras los delicados tentáculos de la medusa se arrastran por debajo.
Chris Gug/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el estrecho de Lembeh, en Indonesia, por la noche, un diminuto cangrejo se aferra a una medusa a la deriva. Nadie sabe si estaba viajando, escondiéndose o cazando desde su balsa viviente.

"Un futuro frágil", de Lance van de Vyver (Sudáfrica)

Un pequeño pangolín se acurruca sobre una manta oscura y suave, con sus escamas pálidas y superpuestas reflejando la tenue luz. Su pequeño hocico apunta hacia abajo y una de sus diminutas patas delanteras, provista de garras, se extiende hacia delante, lo que le da un aspecto frágil y somnoliento sobre el fondo oscuro.
Lance van de Vyver/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En un centro de rescate sudafricano, una cría de pangolín descansa envuelta en una manta.

Los pangolines se encuentran entre los animales más traficados del mundo. Su madre había sobrevivido a la caza furtiva el tiempo suficiente para dar a luz, pero murió poco después.

"Caballero oscuro", de Prasenjeet Yadav (India)

Un tigre se encuentra en pleno movimiento en un bosque denso y oscuro, iluminado por un destello que resalta sus rayas oscuras y excepcionalmente gruesas. El follaje circundante se difumina en un fondo oscuro, lo que resalta la postura alerta del animal y sus ojos brillantes.
Prasenjeet Yadav/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En la Reserva de Tigres de Similipal, un tigre con rayas oscuras poco comunes y de una anchura inusual, conocido como T12, se desliza por el bosque como una sombra.

T12 padece pseudomelanismo (variación en su coloración) y en su día fue el único macho de la reserva. Ahora ha engendrado nuevas generaciones.

"Hacia el horno", de Mogens Trolle (Dinamarca)

Un pequeño oso malayo negro asoma la cabeza desde un horno oxidado. Una hermosa mariposa azul descansa sobre el hocico pálido del oso, que contrasta con su pelaje oscuro.
Mogens Trolle/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Un oso malayo se refugia de la lluvia en el Parque Nacional Kaeng Krachan de Tailandia, mientras una mariposa se posa brevemente en su hocico. Estos osos se dejan ver cada vez más cerca de los campamentos en busca de comida fácil.

"Retrato de la extinción", de Adam Oswell (Australia)

Un gran montón de cables metálicos enredados, trampas y escombros al aire libre. Una persona está de pie sobre los cables en el centro y otra está arrodillada junto al montón, lo que da una idea de la magnitud de esa masa caótica.
Adam Oswell / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Los guardaparques custodian una montaña de trampas confiscadas en el Parque Nacional de las Cataratas de Murchison, en Uganda. Esa pila representa solo las trampas incautadas en la selva durante un año.

"Singularidad", de Daniela Anger (Alemania)

Una nutria de pelaje claro, casi color crema, se encuentra de pie en aguas poco profundas, sosteniendo un pez entre sus patas delanteras. Las gotas de agua resbalan por su pelaje mientras mira hacia delante, rodeada de una vegetación verde y difusa.
Daniela Anger / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el sur del Pantanal brasileño, una rara nutria gigante de pelaje claro se alimenta de un bagre.

Su pelaje blanco se debe al leucismo (reducción de la pigmentación), lo que podría hacerla más vulnerable; sin embargo, regresó repetidamente a la misma rama, aparentemente sin prestarle atención a quienes la observaban.

"Arriba y abajo", de Charles Davis (Australia)

Una zarigüeya adulta se encuentra de pie sobre una rama horizontal de un árbol por la noche, mientras que una cría más pequeña cuelga boca abajo debajo de ella. El fondo oscuro aísla a la pareja, iluminada por un flash que resalta su pelaje y sus ojos.
Charles Davis/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Una cámara trampa instalada en Tasmania, pensada originalmente para fotografiar quolls, captó a una madre zarigüeya y a su cría pasando por allí cada noche en busca de alimento. Una tarde, la cría se puso juguetona y empezó a imitar cada uno de los movimientos de su madre.

"Supermanada en espiral", de Cécile Gabillon (Francia)

Un numeroso grupo de delfines nada en sincronía por las aguas de un azul intenso. La luz se filtra desde arriba, iluminando sus esbeltos cuerpos mientras trazan curvas y giros en una formación dispersa.
Cecile Gabillon / Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Mientras practicaba buceo libre frente a las costas de Costa Rica, Gabillon se encontró en medio de una supermanada de delfines giradores que acosaban a unos peces linterna.

A medida que aumentan la sobrepesca y la contaminación, estas concentraciones tan grandes son cada vez más escasas.

"Pico a pico", de Ponlawat Thaipinnarong (Tailandia)

Una grulla adulta de cabeza roja se inclina hacia un polluelo pequeño y peludo que se acurruca contra su cuerpo. Sus picos casi se tocan, creando un momento íntimo sobre un fondo suavemente difuminado.
Ponlawat Thaipinnarong/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En los arrozales de Buri Ram, en Tailandia, una grulla sarus limpia con delicadeza a su polluelo de una semana antes de detenerse en un tranquilo momento de pico con pico.

"Maravilloso colibrí cola de espátula", de Dustin Chen (Reino Unido)

Un pequeño colibrí revolotea en el aire cerca de unas flores, con las largas plumas de la cola extendiéndose detrás de él en dos finas hebras que terminan en puntas parecidas a pétalos. El fondo es verde y está ligeramente desenfocado.
Dustin Chen/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el Huembo Lodge, en Perú, un colibrí de cola de espátula macho abre en abanico su extraordinaria cola mientras se alimenta de flores.

El ave utiliza esta cola ornamentada para atraer a sus parejas, pero su hábitat forestal se ha visto mermado por el crecimiento demográfico, la agricultura y la tala, lo que la ha confinado a una pequeña zona del norte de los Andes.

"Un instante fugaz", de Lior Berman (Costa Rica)

Un pájaro se encuentra posado en el suelo del bosque, con un insecto grande en el pico. Tiene la cola levantada, dejando ver las plumas en capas, mientras que el follaje verde enmarca la escena.
Lior Berman/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En Costa Rica, un cuclillo terrestre de vientre rojizo atrapa a una cigarra que huye de un enjambre de hormigas soldado. Este depredador esquivo y de colores iridiscentes depende de una sincronización milimétrica y rara vez se le ve, y mucho menos se le fotografía.

"Un salto hacia la adultez", de Peter Lindel (Alemania)

Tres pajaritos se apiñan en el borde de un nido escondido bajo un techo inclinado, junto a una pared de ladrillo. Se inclinan juntos hacia adelante, asomándose al exterior como si se prepararan para salir.
Peter Lindel/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Desde el salón de su casa en Dortmund, Lindel observó cómo los jóvenes cernícalos dudaban antes de saltar desde su nido a una viga situada a solo 80 centímetros de distancia. Tardaron casi una semana en dar el salto y, tras otra semana explorando los alrededores, se marcharon.

"Olas solares", de Francesco Russo (Reino Unido/Italia)

Una toma aérea muestra hileras de paneles solares dispuestos en patrones geométricos, atravesadas por estrechos senderos o canales. Las formas repetitivas crean un paisaje con textura, similar a una cuadrícula.
Francesco Russo/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

Hileras de paneles solares, cuidadosamente dispuestos a lo largo de los límites de los pastizales, se extienden por los campos cercanos a Cambridge, en Inglaterra.

Se están construyendo más parques solares en todo el Reino Unido, una iniciativa que impulsa los objetivos de energía limpia del país, pero que podría provocar el descontento de los opositores locales.

"Carga preciosa", de Thomas Hunt (Reino Unido)

Una araña pálida y de patas largas cuelga boca abajo, sosteniendo un apretado racimo de huevos redondos debajo de su cuerpo. El fondo, de tonos cálidos y ligeramente desenfocado, resalta las delicadas patas y el racimo de huevos.
Thomas Hunt/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En la habitación de su hermana, en Southampton, Thomas encontró una araña de sótano que llevaba una bola de huevos entre las mandíbulas. La trasladó al garaje, donde ella cuidó de los huevos durante semanas hasta que eclosionaron y nacieron unas diminutas arañitas.

"Camuflaje de pareja", de Artur Tomaszek (Polonia)

Una araña de textura rugosa, similar a la corteza, permanece inmóvil sobre una rama. Su cuerpo se mimetiza perfectamente con la madera, lo que hace difícil distinguir dónde termina la araña y dónde empieza la corteza.
Artur Tomaszek/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En el tronco de un árbol de la zona de caza prohibida de Khao Phra Thaeo, en Tailandia, una diminuta araña macho de cabeza ancha se posa sobre el abdomen de una hembra camuflada, a la espera de que ella mude el exoesqueleto para poder aparearse.

Las hembras son varias veces más grandes, y Artur tuvo que encontrar su telaraña por la noche y luego registrar la corteza durante el día para poder verlas.

"Vínculo en movimiento", de Lalith Ekanayake (Sri Lanka)

Un mono de pelaje oscuro con una característica melena clara corre por un sendero, con el rostro nítidamente enfocado. Un pequeño crío se aferra a él, parcialmente oculto, mientras el fondo se difumina por el movimiento.
Lalith Ekanayake/Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

En los Ghats Occidentales de la India, un macaco de cola de león corre por un sendero con su cría aferrada a él y la mirada fija al frente.

Estos primates forestales, que se encuentran entre los macacos más amenazados del mundo, sobreviven ahora en poblaciones pequeñas y fragmentadas, a medida que la actividad humana va mermando su hábitat.

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BBC

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FUENTE: BBC

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