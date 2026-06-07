Elecciones en Perú: Keiko Fujimori lidera el conteo por mínima ventaja en un balotaje de máxima tensión

Live Blog Post

Elecciones en Perú: la ONPE confirmó a qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales del balotaje

En medio de la expectativa total que se vive en el país andino tras el cierre de las mesas de votación, el organismo electoral fijó la franja horaria en la que se romperá el misterio sobre quién será el próximo presidente del país.

El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, compareció ante los medios de comunicación para llevar certezas sobre el procesamiento de las actas y el avance de los cómputos oficiales.

“Vamos a explicar a las 9:30 o 10 horas de la noche cuánto porcentaje hemos contabilizado de los votos para ambos candidatos”, detalló Pachas, marcando la hoja de ruta para una noche que se perfila como larga y disputada.