El Vaticano investiga a un importante obispo por reiterado abuso sexual de menores

Un obispo de la Iglesia católica de España es investigado por el Vaticano por pederastia. El religioso está al frente de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

El obispo español Rafael Zornoza, al frente de la diócesis de Cádiz y Ceuta de la Iglesia católica, está siendo investigado por el Vaticano por pederastia a raíz de la denuncia de un hombre que afirma que en la década de los 90 abusó de él de manera continuada cuando era menor, según publica el diario El País.

El periódico, que ha tenido acceso a la denuncia enviada por la víctima al Vaticano y asegura que la investigación ya ha comenzado, según fuentes eclesiales, subraya que es la primera vez que en España se conoce públicamente que un obispo está siendo investigado por un delito de pederastia.

Los abusos ocurrieron, según la denuncia, cuando Zornoza, de 76 años, era sacerdote en la diócesis de Getafe (Madrid) y dirigía el seminario.

Las pruebas del Vaticano En la carta enviada al Vaticano, la víctima relata que los abusos comenzaron en 1994, cuando él tenía 14 años, y se prolongaron hasta que cumplió los 21. “Era por las noches cuando venía a la habitación y sufría los abusos. Se metía en mi cama, me acariciaba y besaba. Por las mañanas también me despertaba del mismo modo. En esos momentos nunca le dije nada, la parálisis me controlaba”, escribe el denunciante.

obispo Rafael Zornoza El Vaticano tomó nota de la denuncia contra Rafael Zornoza, tras la publicación de El País. Foto Wikipedia Flickr También cuenta que a los 18 años ingresó en el seminario, habló de su homosexualidad con Zornoza y entonces el ahora obispo lo llevó a una "terapia de conversión".