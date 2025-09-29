El Talibán corta internet y causa un apagón de las telecomunicaciones en Afganistán

El gobierno talibán en Afganistán impuso un corte nacional de las telecomunicaciones, semanas después de iniciar bloqueos en las conexiones de internet de fibra óptica para evitar lo que califica de inmoralidad.

El país sufre actualmente un apagón total de conectividad, según informa Netblocks, el organismo de control de internet.

La agencia internacional de noticias AFP dijo haber perdido la comunicación con su oficina en la capital, Kabul, incluyendo el servicio de telefonía móvil.

La internet móvil y la televisión por satélite también se han visto gravemente interrumpidas en todo el país.

Desde que tomaron el poder en 2021, los talibanes han impuesto numerosas restricciones de acuerdo con su interpretación de la ley islámica sharia.

Según informes, los vuelos desde el aeropuerto de Kabul también se han visto interrumpidos.

Varias personas en Kabul declararon a la BBC que su internet de fibra óptica dejó de funcionar hacia el final de la jornada laboral, alrededor de las 17:00 hora local.

Por ello, posiblemente muchas personas no notarán el impacto hasta la mañana del martes, cuando está previsto que se reanuden los servicios bancarios y otros negocios.

Los cables de fibra óptica transfieren datos rápidamente y se utilizan en gran parte del servicio de internet del mundo.

En una publicación en la red social Mastodon.social, Netblocks declaró:

"Afganistán se encuentra en medio de un apagón total de internet mientras las autoridades talibanes implementan medidas de moralidad. Varias redes han sido desconectadas gradualmente durante la mañana; los servicios telefónicos también se ven afectados".

AFP via Getty Images Los talibanes han bloqueado el acceso de las niñas y jóvenes a la educación, como parte de las restricciones impuestas en la sociedad.

Falta de conexión

Durante semanas, los usuarios de internet en varias provincias afganas se han quejado de la lentitud del acceso o la falta de conexión.

Los talibanes anunciaron previamente la creación de una ruta alternativa para el acceso a internet, sin dar mayores detalles.

Los líderes empresariales advirtieron entonces que, si la prohibición de internet continuaba, sus actividades se verían gravemente afectadas.

Hamid Haidari, exeditor jefe del canal de noticias afgano 1TV, declaró tras el apagón que "la soledad envolvió a todo el país".

"Afganistán se ha posicionado oficialmente como el primer país en competencia con Corea del Norte por la desconexión de internet", dijo en X.

El apagón es la última de una serie de restricciones que los talibanes han impuesto desde su regreso al poder.

Ofensiva contra las niñas y mujeres

A principios de este mes, eliminaron los libros escritos por mujeres del sistema de enseñanza universitaria del país, como parte de una nueva prohibición que también ilegaliza la enseñanza de los derechos humanos y la prevención del acoso sexual.

Las mujeres y las niñas también se han visto especialmente afectadas: se les impide el acceso a la educación después de los 12 años.

Una de sus últimas vías de acceso a la formación continua se vio interrumpida a finales de 2024, cuando se suspendieron discretamente los cursos de obstetricia.

Los talibanes, un grupo islamista de línea dura, retomaron el control de Afganistán en 2021 en un avance relámpago que duró tan solo 10 días.

BBC

FUENTE: BBC