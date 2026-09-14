El sorprendente hallazgo en Arabia Saudita que revela cómo era la vida hace 1.300 años

Un hallazgo arqueológico en el sudoeste de Arabia Saudita permitió sacar a la luz los restos de una mezquita construida hace más de 1.300 años. La estructura fue encontrada en el sitio de Al-Ma'mala, en la región de Al-Baha, durante la cuarta temporada de excavaciones impulsada por la Comisión de Patrimonio saudita. Los especialistas situaron la construcción en el primer siglo del calendario islámico, un período que corresponde aproximadamente a los siglos VII y VIII de nuestra era.

Su antigüedad la convierte en una importante evidencia para estudiar la arquitectura y la vida religiosa durante las primeras etapas de expansión del Islam en la península arábiga.

La mezquita fue levantada principalmente con bloques de granito cuidadosamente trabajados. Sus paredes forman una estructura de aproximadamente 16 metros de largo por 10 metros de ancho y todavía permiten distinguir el mihrab, que señala la dirección de la oración, además de varios accesos y una estructura cuadrada que los investigadores interpretaron como parte de un antiguo minarete.

Uno de los elementos más llamativos del hallazgo apareció directamente sobre las piedras del edificio. Los arqueólogos documentaron inscripciones árabes tanto en el interior como en los muros exteriores, entre ellas invocaciones religiosas y textos vinculados al Corán. En la pared de la qibla se identificó además una inscripción con una oración dedicada a Muhammad ibn Abdullah.

Alrededor del espacio destinado a la oración también aparecieron varias habitaciones de piedra , depósitos, recipientes, estructuras de apoyo y otros sectores que habrían tenido funciones cotidianas, sociales o comerciales. Entre los objetos recuperados figuran fragmentos de cerámica y recipientes de esteatita, además de morteros, herramientas y partes de piedras utilizadas para moler.

Entre los elementos del hallazgo aparecieron inscripciones islámicas conservadas sobre las piedras y paredes de la antigua mezquita.

Una antigua comunidad dedicada a la minería en Arabia Saudita

La mezquita no apareció en un asentamiento exclusivamente religioso. Al-Ma'mala fue durante siglos un importante centro relacionado con la explotación de oro, plata y cobre, y excavaciones anteriores ya habían identificado instalaciones vinculadas con la extracción y procesamiento de minerales. Los análisis realizados en el lugar indican que esa actividad comenzó incluso antes del período islámico y tuvo especial intensidad entre finales del siglo VI y el siglo IX.

La ubicación también era estratégica. El asentamiento se encontraba cerca del antiguo Darb Al-Feel, conocido como Camino del Elefante, una ruta utilizada por caravanas que viajaban desde el sur de Arabia y que posteriormente también pasó a formar parte de las vías recorridas por peregrinos durante el período islámico.

Para los investigadores, el nuevo hallazgo permite reconstruir cómo convivían la actividad económica, la vida cotidiana y las prácticas religiosas dentro de una misma comunidad hace más de trece siglos. Las excavaciones continuarán en el sitio con el objetivo de precisar cuándo comenzó a utilizarse la mezquita y durante cuánto tiempo permaneció activa.