El premier de Canadá advirtió que Rusia es "una clara amenaza" en el Ártico y respaldó a Groenlandia

En el inicio del Foro Económico Mundial en Davos, los primeros mensajes de los líderes comenzaron a marcar el pulso geopolítico del año. En ese contexto, el primer ministro de Canadá , Mark Carney, se refirió a la creciente tensión en el Ártico y fijó una posición clara frente a las ambiciones que rodean a Groenlandia .

Consultado por el escenario que se abre tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump , Carney afirmó que Rusia representa "una clara amenaza para el Ártico", aunque aclaró que, por ahora, esa amenaza no se tradujo en acciones concretas en la región. En ese marco, subrayó que el objetivo de su gobierno es evitar que esa situación escale.

En línea con esa estrategia, Carney detalló que su país mantiene presencia permanente durante todo el año con fuerzas aéreas, navales y terrestres. También mencionó la ampliación de la flota de submarinos y aviones de combate, además del desarrollo de radares de largo alcance para anticipar posibles ataques con misiles y otras amenazas en el extremo norte .

El jefe de Gobierno canadiense también fue tajante al referirse al futuro político de Groenlandia. Defendió el respaldo “firme” de Canadá a Dinamarca frente a cualquier intento externo de modificar el estatus de la isla. “Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia”, declaró ante los líderes reunidos en Davos , en Suiza .

Más allá del Ártico, Carney aprovechó su intervención para ampliar el foco y llamar a la acción conjunta de las llamadas “potencias medianas”. Según planteó, la cooperación entre estos países es clave para sostener un orden internacional basado en normas y evitar quedar relegados frente al peso de las grandes potencias. “Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, afirmó, en una advertencia directa sobre el uso creciente del poder económico como herramienta de presión geopolítica.

Trump quiere a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes que Groenlandia ocupa una posición "muy importante" para la seguridad nacional estadounidense y la seguridad internacional, al subrayar el valor estratégico de la isla en el contexto de la defensa global.

Trump sostuvo, durante una entrevista exclusiva con la televisora conservadora NewsNation, que la ubicación de Groenlandia es clave ante posibles amenazas militares y la vinculó a los planes de defensa de su Administración. "Está en un lugar que es muy importante para nuestra seguridad nacional y también para la seguridad del mundo, literalmente", repitió el mandatario.

Como ejemplo, el mandatario mencionó el desarrollo del sistema defensivo conocido como la cúpula de oro, que, según dijo, permitiría interceptar ataques con misiles. "Si alguien quiere disparar misiles, los derribará del aire como si fueran palillos", agregó el republicano. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este martes, al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EE.UU., Trump se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla."Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró.