El papa León XIV aceptó la renuncia de un obispo español tras ser acusado por abusos sexuales

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, después de que se difundieran graves acusaciones de acoso y abusos sexuales cometidos presuntamente cuando era formador en el seminario de Getafe.

La decisión fue publicada en el boletín oficial del Vaticano sin detallar los motivos formales, aunque llega apenas días después de que el caso se hiciera público.

Zornoza, que ya había presentado su dimisión hace 15 meses al cumplir los 75 años, se convierte así en el primer obispo español señalado penalmente por hechos de esta naturaleza. La investigación que tramita Roma apunta a supuestos abusos continuados contra un menor entre 1994 y los primeros años del 2000, denuncia que la Santa Sede conocía desde hacía cuatro meses.

León XIV pidió continuar la investigación La reacción de la jerarquía eclesiástica española no tardó en hacerse oír. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, reconoció con “dolor” que la apertura de una pesquisa vaticana otorga verosimilitud a la acusación, aunque insistió en mantener la presunción de inocencia. El propio pontífice, consultado por la prensa, señaló que la investigación debe seguir su curso y que, una vez concluida, se determinarán las consecuencias.

El obispo emérito, por su parte, defendió su inocencia y resolvió suspender su agenda pública, alegando además que atraviesa un tratamiento por un cáncer agresivo del que no se tenía conocimiento. Fuentes cercanas indicaron que se mantendrá apartado mientras avanza el proceso en Roma.