EE.UU. alerta por mayor actividad militar y riesgos crecientes en torno a Venezuela

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió una advertencia dirigida a pilotos y compañías aéreas que operan o sobrevuelan el espacio controlado por Venezuela , debido al incremento de movimientos militares y a un escenario de seguridad cada vez más frágil.

El comunicado recomendó mantener la máxima cautela en todas las fases del vuelo —desde el aterrizaje y el despegue hasta las operaciones en tierra— por posibles riesgos “a todas las altitudes”.

La FAA señaló específicamente la región de información de vuelo de Maiquetía, que abarca no sólo el espacio venezolano sino también sectores del Caribe oriental y meridional.

En su mensaje, la entidad subrayó que el deterioro de la situación en el área obliga a extremar los protocolos, dado que podrían registrarse amenazas para aeronaves comerciales durante el tránsito, la aproximación o incluso mientras se encuentran en plataforma.

En paralelo a esta advertencia, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció en una entrevista con Fox News que prevé mantener una conversación con Nicolás Maduro “en un futuro no muy lejano”. Aunque evitó detallar el contenido de ese eventual diálogo, remarcó que su administración seguirá “profundamente involucrada” en el seguimiento de la crisis venezolana. Afirmó que posee “algo muy específico” para transmitir al mandatario chavista, pero que lo hará únicamente cuando llegue el momento.

Estas declaraciones se producen en medio de una escalada militar encabezada por Washington, que desplegó portaaviones, barcos de combate y aeronaves furtivas en aguas del Caribe y zonas adyacentes, bajo la operación Lanza del Sur. Según el Pentágono, se trata de maniobras destinadas a desarticular redes de narcotráfico. Sin embargo, los ataques contra más de veinte embarcaciones —que dejaron más de 80 muertos— no fueron acompañados de pruebas públicas que acrediten vínculos directos con actividades ilícitas.

Tensión entre EEUU y Venezuela

La tensión regional se intensificó también por la inminente entrada en vigor de la designación del Cartel de los Soles —atribuidos a Maduro y a figuras de su entorno— como organización terrorista extranjera.

El Departamento de Estado incluyó además al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa dentro del mismo esquema, al considerarlos responsables de promover violencia y redes de tráfico hacia Estados Unidos y Europa. La dependencia aclaró que ninguno de los jerarcas del régimen venezolano es reconocido como representante legítimo de su población.

Como respuesta a los movimientos de Washington, Maduro anunció en una transmisión oficial un despliegue de “armamento pesado y misiles” en el corredor que conecta Caracas con La Guaira.

Mostró un mapa operativo y habló de un “plan de defensa integral” que contempla desde la organización vecinal hasta el uso combinado de distintos sistemas ofensivos y defensivos. Aseguró además que existe un arsenal disponible para milicianos, y afirmó que más de ocho millones de personas se incorporaron a esa estructura desde el inicio del operativo estadounidense en la región.