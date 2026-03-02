Irán anuncia una nueva ola de ataques contra bases de EE. UU. en la región

Redacción internacional, 2 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco "uno de los puntos de concentración" de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.