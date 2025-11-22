Jair Bolsonaro detenido: la Policía brasileña arrestó al exmandatario en Brasilia.

La Policía Federal detuvo a Jair Bolsonaro en Brasilia y lo trasladó a una sala especial, tras una orden del Supremo Tribunal Federal.

La Policía Federal de Brasil arrestó este sábado al ex presidente Jair Bolsonaro, quien ya cumplía prisión domiciliaria luego de ser condenado a 27 años por intento de golpe de Estado. La detención preventiva fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal y ejecutada en horas de la madrugada.

Medios locales informaron que los vehículos oficiales ingresaron al condominio del exmandatario en Brasilia alrededor de las 6 de la mañana y abandonaron el lugar media hora después. Bolsonaro fue trasladado de inmediato a la sede central de la Policía Federal para su reclusión inicial.

Jair Bolsonaro detenido: reclusión en sala especial De acuerdo con TV Globo, se prevé que el ex presidente permanezca en una “sala de Estado”, un espacio asignado a autoridades de alto rango como ex jefes de Estado o figuras públicas relevantes. Esta modalidad ya se ha aplicado en otros casos de alta sensibilidad institucional dentro del país.