El niño latino de 5 años detenido por el ICE es liberado junto con su padre por una orden judicial

El niño de cinco años Liam Conejo y su padre, que fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Minnesota el pasado 20 de enero generando una gran polémica, han regresado a casa, según ha informado un congresista.

El congresista demócrata por Texas Joaquín Castro anunció el domingo que Liam Conejo Ramos y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, habían sido liberados del centro de detención de Dilley, en Texas, y habían regresado a Minneapolis.

Castro declaró que "Liam ya está en casa. Con su gorra y su mochila".

La detención de ambos provocó protestas frente al centro de detención donde estaban recluidos y suscitó una indignación nacional. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó: "El ICE NO persiguió ni detuvo a ningún niño".

Su regreso a casa se produjo después de que el juez federal Fred Biery aceptara una solicitud de emergencia presentada por el abogado de la familia y ordenara su liberación el sábado.

El juez condenó su detención por estar motivada por una "perfida sed de poder desenfrenado".

"El caso tiene su origen en la persecución mal concebida e incompetentemente aplicada por parte del gobierno de cumplir con las cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si ello supone traumatizar a los niños", escribió Biery en su fallo.

Biery, nombrado por el expresidente estadounidense Bill Clinton, afirmó que las deportaciones a través del sistema de inmigración estadounidense deberían llevarse a cabo con una política más ordenada y humana que la actual.

Reuters La detención de Liam Conejo desató protestas frente al centro de Texas en el que estuvo internado con su padre.

Mientras el padre y el hijo aún se encontraban en el centro de detención de Texas, Castro había escrito en las redes sociales que el niño lo estaba pasando mal lejos de su familia, sus compañeros de clase y su hogar.

El Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que ambos entraron ilegalmente en Estados Unidos, mientras que el abogado de la familia ha declarado que siguieron los protocolos adecuados para solicitar asilo.

El domingo, el DHS declaró en un comunicado a la cadena CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos que "la Administración Trump se compromete a restaurar el estado de derecho y el sentido común en nuestro sistema de inmigración, y seguirá luchando por la detención, el encarcelamiento y la expulsión de los extranjeros que no tienen derecho a estar en este país".

La congresista de Minnesota Ilhan Omar, demócrata y crítica abierta del ICE, también publicó en las redes sociales sobre el regreso del padre y el hijo a Minnesota.

"Liam ya está en casa y estamos muy agradecidos a (Joaquín Castro) por viajar a Minneapolis con él y su padre", escribió Omar. "Bienvenido a casa, Liam".

Ha habido versiones contradictorias sobre lo que ocurrió durante la operación del ICE en la que los agentes se acercaron por primera vez a Ramos.

Los responsables de la escuela a la que asistía Ramos han dicho que el niño acababa de llegar a casa del preescolar cuando un agente del ICE le pidió que llamara a la puerta de la casa para ver si había alguien más allí.

Un responsable de la escuela dijo que otro adulto que vivía en la casa pidió que dejaran entrar al niño, pero se le negó.

Mary Granlund, miembro del consejo escolar, dijo que estaba presente y que les dijo a los funcionarios de inmigración que ella podía llevarse a Ramos, pero aun así lo detuvieron.

En una publicación en X, el ICE negó que el niño hubiera sido detenido.

"Un extranjero ilegal delincuente ABANDONÓ a su hijo mientras huía de los agentes del ICE, y nuestros agentes se aseguraron de que el niño estuviera a SALVO del frío glacial", afirmó la agencia.

"El ICE intentó en múltiples ocasiones que la familia que se encontraba dentro de la casa se hiciera cargo del niño. Se negaron a aceptar la custodia del niño. El padre dijo a los agentes que quería que el niño se quedara con él", afirmó la agencia.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijo a los periodistas que el ICE no tuvo otra opción porque "el padre huyó".

Marc Prokosch, abogado que representa a la familia, dijo que el padre y el hijo "hicieron todo correctamente" cuando llegaron al país desde Ecuador en 2024.

Entraron en Estados Unidos por un puerto de entrada para solicitar asilo, utilizaron la aplicación CBP One, concertaron una cita, se presentaron ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y han compartido toda su información con el Gobierno, afirmó Prokosch.

"Esta familia no estaba eludiendo al ICE de ninguna manera. Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos para solicitar asilo, se presentaron a las audiencias judiciales y no suponían ningún riesgo para la seguridad ni de fuga, por lo que nunca deberían haber sido detenidos", añadió Prokosch.

