El mundo recibe el Año Nuevo: así festeja Tailandia la llegada del 2026

Río de Janeiro fue reconocida por Guinness como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del mundo

Río de Janeiro volvió a quedar en el centro de la escena internacional al ser distinguida oficialmente por el Guinness World Records como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del mundo. El reconocimiento se otorgó luego de una exhaustiva verificación técnica que confirmó la magnitud del evento realizado en la emblemática playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más icónicos de Brasil.

Según certificó la organización internacional, más de 2,5 millones de personas se congregaron en la franja de arena y en los alrededores del escenario principal para celebrar la llegada del nuevo año. La cifra récord fue clave para que la capital carioca obtuviera el título, junto con el imponente despliegue de infraestructura, seguridad y logística que acompañó el evento.

El certificado oficial fue entregado al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien celebró la distinción y destacó el impacto cultural, turístico y económico que el Réveillon tiene para la ciudad. Cada año, la celebración atrae a visitantes de todo el mundo y se consolida como uno de los eventos más emblemáticos del calendario internacional.