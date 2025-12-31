El mundo recibe el Año Nuevo: así festeja Tailandia la llegada del 2026
Después de las celebraciones de Año Nuevo 2026 en Kiritimati, Kiribati, el primer lugar del mundo en recibirlo, ahora le toca celebrar a Tailandia.
El planeta empezó a despedir el 2025 y a recibir el Año Nuevo 2026 desde uno de los puntos más remotos del mundo. El atolón de Kiritimati, perteneciente a la nación insular de Kiribati, se convirtió oficialmente en el primer lugar del globo en celebrar la llegada del nuevo año, marcando el inicio de una cadena de festejos que se extenderá durante más de 24 horas alrededor del mundo.
Como es tradición, el Año Nuevo avanza de este a oeste, atravesando husos horarios y culturas diversas. Desde pequeñas comunidades del Pacífico hasta grandes capitales globales, miles de millones de personas se preparan para celebrar el cambio de calendario tras un 2025 signado por conflictos internacionales, emergencias climáticas cada vez más frecuentes y un escenario económico global inestable.