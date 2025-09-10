"El mundo necesita que caiga el Cártel de los Soles": Elisa Trotta, tras el ataque a la lancha narco

Elisa Trotta , referente de la oposición al régimen de Nicolás Maduro y defensora de los derechos humanos, habló en exclusiva con MDZ . La entrevista se da en un contexto de fuertes tensiones con Estados Unidos , marcado por el despliegue militar en el Caribe , los dichos de Donald Trump y el ataque a un barco narcotraficante que habría salido de Venezuela .

Ella, que lucha en nuestro país por la libertad del suyo, es una de las que plantea que este régimen autoritario caerá por su propio peso. Según contó en la entrevista, el apoyo a Maduro es cada vez menor, aunque no sucede lo mismo con la persecución a los ciudadanos venezolanos.

Esta presión estadounidense desde el mar Caribe hacia Venezuela y Nicolás Maduro se debe a la lucha que la administración de Trump busca dar contra el "narco-terrorismo" que invade a su país. Hace solo algunos días, uno de los buques derribó un barco que buscaba traficar drogas a un país limítrofe para luego llevarlas a Estados Unidos. Allí murieron 11 personas, y Trotta brindó la versión que circula en su país sobre lo sucedido.

"Se trató de una embarcación pequeña con 11 tripulantes, todos muertos tras el impacto del misil. Llevaba droga valuada en unos 80 millones de dólares. Había salido de San Juan de Unare, un pueblo costero tomado por el narcotráfico, con destino a Trinidad y Tobago, desde donde la mercancía se redistribuye principalmente hacia Estados Unidos", contó Elisa, sobre cómo EE.UU. impidió que las drogas llegaran indirectamente a través de Venezuela.

El aumento en la persecución política

A su vez, dentro de este contexto de presiones a esta "narcotiranía", como la calificó, Maduro replicó la violencia sobre la ciudadanía. Un claro ejemplo es la desaparición de una familia de cuatro personas: una adolescente, una señora de 80 años, una bebé de dos años y su madre de 21.

Familia secuestrada en Venezuela La familia fue secuestrada durante el fin de semana por la Policía Nacional Bolivariana.

"El terrorismo de Estado ha llegado al punto de trasladar a presos políticos a sitios desconocidos y de secuestrar a familias enteras", relató. Esas persecuciones también se trasladaron a los familiares de quienes se exiliaron, a quienes el régimen del mandatario también hostiga.

La resistencia a Estados Unidos y la posibilidad de un desembarco

Trotta se refirió a cómo cada vez Maduro tiene menos apoyo, incluso dentro del sector militar. "A Maduro y a su narcorégimen lo sostienen sólo un puñado de militares con las armas de la República apuntadas contra los venezolanos. Ni siquiera cuentan con todo el estamento militar". Y agregó: "Al contrario: es casi un país entero —más del 90%— el que quiere ser libre y terminar con esta barbarie".

Por otro lado, negó la posibilidad de un desembarco estadounidense en la región y no lo consideró necesario, a diferencia del caso de Haití con la Operación Uphold Democracy (Defender la Democracia) entre 1994 y 1995, que tuvo como objetivo restaurar la democracia y derrocar al régimen militar de facto. "No veo a Estados Unidos desembarcando en Venezuela. Y tampoco lo considero necesario".

"Ese muro lo vamos a derribar los venezolanos, aunque con mucha ayuda, que ya está ocurriendo y seguirá creciendo. El mundo necesita que caiga el Cártel de los Soles, y los venezolanos necesitamos que caiga la tiranía", cerró, al remarcar cómo el propio pueblo venezolano buscará derrocar el régimen de Nicolás Maduro.