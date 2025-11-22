El motivo por el que se ordenó la prisión preventiva de Jair Bolsonaro este sábado

La Justicia ordenó la detención preventiva de Jair Bolsonaro, al confirmar que habría intentado manipular su dispositivo de monitoreo electrónico.

La Justicia ordenó la detención preventiva de Jair Bolsonaro en Brasilia, luego de considerar que el exjefe de Estado habría intentado manipular el dispositivo de monitoreo electrónico que debía portar.

La orden de prisión preventiva contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ejecutada este sábado en Brasilia, se justificó en un intento del exmandatario por manipular su sistema de monitoreo electrónico. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, afirmó que Bolsonaro intentó quitarse o romper la tobillera electrónica que portaba, lo que indicó un riesgo de fuga inminente.

La decisión del magistrado se basó en el informe del Centro de Monitoreo Integrado, que detectó una “violación del equipamiento” a las 00:08 de la hora local.

De Moraes señaló que la violación confirmaba la intención de Bolsonaro de “romper la tobillera” para asegurar el éxito de una fuga, facilitada por el tumulto que provocaría una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.

Jair Bolsonaro se defiende El juez relator del proceso también hizo hincapié en la “repetición del modus operandi” del expresidente, que consiste en movilizar a sus simpatizantes para generar confusión. Además, citó como antecedentes que otros miembros del círculo íntimo del expresidente de Brasil ya han huido al exterior para evadir la justicia, incluyendo a los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.

Pese a que Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por incumplir medidas cautelares, sus abogados expresaron “profunda perplejidad” por la prisión preventiva. Adelantaron que presentarán un recurso ante el Supremo, argumentando que la detención “pone en riesgo su vida” debido a las secuelas de la puñalada de 2018 y otros problemas de salud.