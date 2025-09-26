Presenta:

El momento en que decenas abuchean a Netanyahu y se retiran de la Asamblea General de la ONU cuando el mandatario de Israel sube al estrado para hablar

También hubo aplausos y vítores para el primer ministro israelí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió honores en el Pentágono. Getty Images

Decenas de funcionarios de diferentes países abuchearon y se retiraron de la sala cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subió al estrado para hablar este viernes ante la 80.ª Asamblea General de la ONU.

Mientras las delegaciones se retiraban en señal de protesta por su responsabilidad en la ofensiva militar israelí en Gaza, por los parlantes se escuchaba reiteradamente "Por favor, orden en la sala".

Al mismo tiempo, hubo aplausos y vítores para Netanyahu.

La protesta masiva contra el primer ministro de Israel se produce luego de que esta semana varios países -Reino Unido, Francia, Canadá, entre otros- reconocieran al Estado palestino.

