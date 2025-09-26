Benjamin Netanyahu aseguró que tomaron el control de los teléfonos de los residentes de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se presentó en la Asamblea General de la ONU y advirtió que su discurso está siendo transmitido en los celulares de los palestinos.

Este viernes, el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, se presentó en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y anunció que las FDI tomaron el control de los teléfonos de los residentes de Gaza y de los operativos de Hamás. Como si fuera poco, aseguró que su discurso se está transmitiendo en vivo a través de los dispositivos de los palestinos.

Enseguida, el funcionario israelí les habló directamente a los residentes de Gaza, prometiéndoles que la guerra podría llegar a su fin de inmediato si se lleva a cabo la devolución de todos los rehenes, el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. "Quien haga esto, vivirá; quien no, será perseguido", amenazó.

Benjamin Netanyahu, abucheado en la ONU

Estas declaraciones tuvieron lugar minutos después de que Netanyahu fuera abucheado por decenas de funcionarios de distintos países en el preciso momento que lo vieron subirse al estrado. Acto seguido, los funcionarios se retiraron de la sala, dejando solo al ministro israelí dando su discurso para los palestinos conectados involuntariamente.

Qué dijo Netanyahu sobre el reconocimiento del Estado palestino En la misma conferencia, Netanyahu insistió en que Israel no reconocerá un Estado palestino. "Es una locura y no lo haremos", sentenció y agregó que no cometerá un "suicidio nacional" haciéndolo.