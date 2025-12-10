El gobierno de Venezuela califica de "robo descarado y acto de piratería" la incautación de un buque petrolero frente a sus costas por parte de EE.UU.

El gobierno de Venezuela calificó de "robo descarado y acto de piratería internacional " la incautación de un buque petrolero llevada a cabo por fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de la nación sudamericana.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos , quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe", se lee en un comunicado publicado por el gobierno de Nicolás Maduro

"No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas", se le en la nota.

Previamente, fue el propio Trump quien anunció la interceptación y posterior incautación del buque .

"Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en la Casa Blanca.

Un alto mando del Ejército de EE.UU. le dijo a la cadena CBS News, socio estadounidense de la BBC, que la misión se lanzó desde un buque militar y que participaron dos helicópteros, diez miembros de la Guardia Costera, diez marines y fuerzas especiales.

Gobierno de EE.UU. Imagen de la incautación publicada por EE.UU.

La respuesta de Venezuela

En su comunicado de este miércoles, el gobierno de Venezuela asegura que "en estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela", añadió.

"No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano".

El gobierno venezolano volvió a llamar a la ciudadanía a "mantenerse firme en defensa de la patria" y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una "agresión vandálica, ilegal y sin precedentes".

