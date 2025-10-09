El escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue elegido este jueves por la Academia Sueca como el premio Nobel de Literatura 2025.

De acuerdo a la institución sueca, el novelista recibe el premio "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Más información en breve.

FUENTE: BBC