El escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el premio Nobel de Literatura 2025
La ceremonia del premio se realizará el próximo 10 de diciembre.
El escritor húngaro László Krasznahorkai fue elegido este jueves por la Academia Sueca como el premio Nobel de Literatura 2025.
De acuerdo a la institución sueca, el novelista recibe el premio "por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".
Más información en breve.
