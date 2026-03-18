El escándalo por denuncias de abuso sexual contra César Chávez, ícono de los derechos de los latinos en EE.UU.

Así arranca el comunicado en el que Dolores Huerta, líder histórica del movimiento por los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos , reconoce que fue víctima de abusos sexuales de su compañero de lucha, el icónico César Chávez.

La publicación reacciona a una investigación de The New York Times hecha pública este miércoles y que apunta a que César Chávez, cofundador del mayor sindicato de campesinos en el país, United Farm Workers (UFW, por sus siglas en inglés), habría manipulado y abusado de mujeres jóvenes y menores del entorno del movimiento que lideró desde los años 60 hasta su muerte en 1993.

En su indagación, el diario recopila las acusaciones de varias mujeres, ya adultas, que callaron los abusos que sufrieron de niñas durante décadas, por vergüenza, pero también por miedo a alzar la voz contra una figura emblemática para la comunidad latina.

"Tengo casi 96 años y durante los últimos 60 he guardado un secreto porque creí que exponiendo la verdad dañaría al movimiento de los campesinos por el que he luchado toda mi vida", reconoce, con esa misma lógica, la propia Huerta , quien sigue hoy al frente del sindicato.

"Ya había experimentado abuso y violencia sexual antes, y me convencí a mí misma de que estos eran incidentes que debía soportar sola y en secreto", prosigue la sindicalista, quien asegura que se quedó embarazada tras dos encuentros sexuales forzados con Chávez.

"Elegí mantener mis embarazos en secreto y, después de que los niños nacieron, arreglé para que fueran criados por otras familias que pudieran darles vidas estables".

Las alegaciones han provocado la indignación pública por parte de líderes electos y un llamado a realizar un escrutinio más a fondo de una figura tras la cual se han bautizado calles y parques e incluso un feriado conmemorativo federal.

"Profundamente preocupantes"

Ya desde el martes se supo de la existencia de unas denuncias, sin que se conociera su naturaleza, pero que la UFW describió como "profundamente preocupantes" y "devastadoras" contra Chávez.

Ante ello, la UFW adelantó que no participaría en ningún evento del 31 de marzo para conmemorar el nacimiento del sindicalista por ser "incompatibles con los valores" de la organización.

Asimismo, invitó a quienes "deseen compartir sus experiencias de daño, identificar sus impactos y necesidades actuales y, si así lo desean, participar en un proceso colectivo para desarrollar mecanismos de reparación y rendición de cuentas".

Por su parte, la Fundación César Chávez dijo sentirse "profundamente sorprendida y entristecida" por las "preocupantes denuncias".

Según la investigación de The New York Times, antiguos miembros del movimiento y varios parientes de Chávez habrían estado al tanto de las acusaciones de conducta sexual indebida durante años.

Getty Images Dolores Huerta es una de las mujeres que ha roto el silencio.

"La Fundación está trabajando con líderes UFW para responder a las denuncias, apoyar a las personas que podrían haber sido perjudicadas por sus acciones y asegurar que estemos unidos y guiados por nuestro compromiso con la justicia y el empoderamiento comunitario", agregó la entidad.

Consultada después de que las acusaciones salieran a la luz, la familia Chávez le dijo al diario Los Angeles Times que la situación es "profundamente dolorosa".

"Como familia arraigada en los valores de equidad y justicia, honramos las voces de aquellos que denuncian abusos sexuales y se sienten desoídos", explicó en un comunicado.

"Pero también tenemos nuestros propios recuerdos de la persona que conocimos: alguien cuya vida incluyó trabajo y contribuciones que importan profundamente a muchas personas", prosigue el texto.

"Esperamos que estas conversaciones se manejen con cuidado, justicia y compasión hacia todos los involucrados".

"Un movimiento más grande"

Tampoco se hecho esperar la reacción de algunos representantes públicos en California.

El gobernador Gavin Newsom dijo que, a la hora de decidir qué hacer con el Día de César Chávez en California, el estado se centrará en honrar "un movimiento de trabajadores agrícolas y un movimiento laboral que fue mucho más grande que un solo hombre".

"Se trata del movimiento. Se trata de los trabajadores agrícolas. Se trata del trabajo. Se trata de la justicia social, la justicia económica, la justicia racial, todas cosas que el movimiento ha inspirado y que todos deberíamos estar celebrando", dijo el miércoles al ser preguntado por la cuestión durante una rueda de prensa no relacionada.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió un comunicado en honor a "toda mujer y niña horriblemente dañada por aquellos que ostentan el poder".

"Dolores y líderes como ella inspiraron a tantos de nosotros al activismo", se lee en el comunicado de Bass.

"Los crímenes del señor Chávez no restan valor a la lucha de los trabajadores agrícolas y de todos los demás trabajadores que pelean por sus derechos, la igualdad para los latinos y por una nación más fuerte para todos".

BBC

FUENTE: BBC