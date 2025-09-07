El día que Vogue enterró la mentira del trabajo humano con la inteligencia artificial

Vogue publicó un aviso de Guess con una modelo creada por inteligencia artificial: un golpe al mundo de la moda que desnuda el reemplazo silencioso de lo humano.

Vogue publicó un aviso de la marca Guess en el que aparecía una modelo rubia, de labios carnosos, delgada y de curvas perfectas; encajaba a la perfección con el estándar de belleza norteamericano. Pero no era una mujer real, era una imagen generada por inteligencia artificial.

No es la primera vez que esto ocurre, pero el hecho de que sucediera en la revista más influyente del mundo de la moda fue como un cachetazo colectivo. Lo que generó el temblor fue la sensación de que se terminó el cuento. La historia de que los humanos y la IA iban a trabajar juntos, como socios, estalló en pedazos. La publicidad no reemplazó a una supermodelo, reemplazó a una trabajadora común del mundo real: una modelo de catálogo, de esas que viven de mostrar ropa para ventas por internet. Y lo hizo sin aviso, y sin que nadie lo declarara oficialmente.

Esto es una prueba más de lo que llamo la gran obviación: el mecanismo mental por el cual decidimos no mirar lo que es evidente. Nos cuentan que vamos a tener una relación mágica con la inteligencia artificial, como si fuera una mascota fiel que viene a hacernos la vida más fácil. Pero la realidad se impone con otra lógica. No es “nosotros con ellas”, es “ellas sin nosotros”.

Por ahora, los algoritmos reemplazan modelos, luego reemplazarán fotógrafos, maquilladores y estilistas. Después, las inteligencias artificiales elegirán solas qué modelo usar, cómo combinar los colores y qué campaña hacer. Y lo harán sin intervención humana. Llegará el día en que se hablen entre ellas en un idioma propio, más eficiente, para máquinas que no tienen pulmones ni cuerdas vocales. Pasaremos de ser protagonistas a espectadores. Y de espectadores a meros objetos en el decorado.

Los estados, mientras tanto, siguen en silencio. No se animan a explicar a la población lo que se viene porque no quieren ser los portadores de lo que llaman “malas noticias”. Prefieren mentir, o callar, o repetir consignas falsas: que la inteligencia artificial no reemplaza, que todo va a estar bien, que el humano tiene algo especial que nunca será replicado.