El conocimiento humano se marchitó: el nuevo rol de la inteligencia artificial en la medicina

En julio de 2025, Microsoft presentó los resultados de un experimento con su sistema MAI-DxO, una inteligencia artificial (IA) diseñada para resolver diagnósticos médicos complejos. Usaron 304 casos reales del New England Journal of Medicine, los más difíciles, los que desafían a médicos experimentados. MAI-DxO resolvió correctamente el 85%. Los médicos humanos, apenas el 20%. Fue más preciso y más barato. Pidió menos estudios, usó menos recursos y tardó menos tiempo.

No hay rol, no hay función y no existe el propósito. No hay “para qué”. La vida no tiene sentido. El conocimiento humano tampoco. Lo que sabíamos, lo que aprendíamos, lo que memorizábamos, era útil mientras no existía algo mejor. Ahora hay una alternativa mejor y es la IA.