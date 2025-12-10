El Congreso de Brasil discute reducirle la pena en más de veinte años a Jair Bolsonaro

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó durante la madrugada de este miércoles un polémico proyecto de ley que podría recortar de manera drástica la condena impuesta al expresidente Jair Bolsonaro , sentenciado a 27 años de prisión por intentar subvertir el orden constitucional.

El avance legislativo se dio en medio de una sesión marcada por tensiones, interrupciones y acusaciones cruzadas, y ahora el texto pasará al Senado, mientras que el cálculo final de la pena quedará en manos del Poder Judicial.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por la Corte Suprema en septiembre por su intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras la derrota electoral de 2022. En noviembre volvió a quedar detenido en instalaciones policiales en Brasilia luego de romper la tobillera electrónica y violar así el régimen de prisión domiciliaria.

La iniciativa ingresó de forma sorpresiva en la agenda de la Cámara baja y plantea una reducción significativa de penas para diversos delitos, entre ellos el de golpe de Estado. Según explicó el diputado Paulinho da Força, impulsor del proyecto, si la norma completa su recorrido legislativo, Bolsonaro podría ver su condena reducida a “alrededor de dos años y cuatro meses”. De todos modos, será la Justicia la que determine el cálculo preciso.

El proyecto también permitiría otorgar libertad condicional a más de un centenar de seguidores bolsonaristas encarcelados por el ataque del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrido una semana después de la asunción de Lula. “Es un gesto de reconciliación. Un país no puede ser rehén permanente de su pasado reciente”, sostuvo Paulinho da Força durante el debate.

La discusión parlamentaria estuvo lejos de ser tranquila. La sesión, con mayoría conservadora, se convirtió por momentos en un caos. El diputado izquierdista Glauber Braga fue expulsado por personal de seguridad tras denunciar una “maniobra golpista” a favor de Bolsonaro y ocupar el asiento del presidente de la Cámara en un intento por bloquear el tratamiento.

La transmisión oficial fue interrumpida, los periodistas fueron retirados del recinto y se registraron empujones y forcejeos. La Federación Nacional de Periodistas repudió “con firmeza” la violencia ejercida contra reporteros acreditados.

Pese a las tensiones, el proyecto obtuvo 291 votos a favor y 148 en contra, y fue celebrado por la oposición de derecha, que domina la Cámara. La iniciativa había quedado estancada durante meses, pero tomó nuevo impulso tras el anuncio de la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente. Lula, por su parte, ya expresó su voluntad de competir por un cuarto mandato en las elecciones de 2026.