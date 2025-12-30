El Comando Sur de EE.UU. anunció que atacó otra embarcación en el Pacífico Oriental, dejando dos muertos
La ofensiva fue difundida en redes oficiales y forma parte del operativo “Lanza del Sur”, cuestionado por el uso de fuerza letal en aguas internacionales.
El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo este lunes un nuevo ataque contra una lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en el marco del operativo denominado “Lanza del Sur”. Como consecuencia de la acción militar, dos tripulantes de la embarcación -aseguran- fallecieron mientras navegaban por aguas internacionales.
El ataque fue confirmado a través de un video difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur. Según la información publicada, los dos ocupantes de la nave, identificados como hombres, fueron catalogados por la dependencia militar como “narcoterroristas” y murieron durante la operación.
Te Podría Interesar
Al igual que en acciones previas, las fuerzas armadas estadounidenses señalaron que el ataque contó con autorización directa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien avaló la continuidad de este tipo de operativos en alta mar.
Un operativo militar que suma decenas de ataques
De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas en operativos similares y ha provocado la muerte de más de un centenar de personas, sin que hasta el momento se haya informado públicamente la identidad de las víctimas ni la cantidad de narcóticos que transportaban las embarcaciones interceptadas.
Estas acciones forman parte de una estrategia militar que se desarrolla en aguas internacionales del Pacífico Oriental y que busca frenar el tráfico de drogas mediante el uso de fuerza letal contra embarcaciones consideradas sospechosas.
Cuestionamientos y tensión política regional
La campaña militar estadounidense ha sido cuestionada en los últimos meses. Una familia colombiana, representada por el abogado del presidente Gustavo Petro, presentó una denuncia al asegurar que un pescador murió durante uno de estos operativos realizados en septiembre pasado.
El nuevo ataque se produjo además en un contexto de creciente tensión política, apenas una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el mandatario venezolano Nicolás Maduro “sería inteligente” si dejara el poder, y lanzara críticas contra Petro, a quien calificó como un “alborotador”.