El Comando Sur de EE.UU. anunció que atacó otra embarcación en el Pacífico Oriental, dejando dos muertos

La ofensiva fue difundida en redes oficiales y forma parte del operativo “Lanza del Sur”, cuestionado por el uso de fuerza letal en aguas internacionales.

El Comando Sur de Estados Unidos sostiene que las embarcaciones atacadas están vinculadas al narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo este lunes un nuevo ataque contra una lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en el marco del operativo denominado “Lanza del Sur”. Como consecuencia de la acción militar, dos tripulantes de la embarcación -aseguran- fallecieron mientras navegaban por aguas internacionales.

El ataque fue confirmado a través de un video difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur. Según la información publicada, los dos ocupantes de la nave, identificados como hombres, fueron catalogados por la dependencia militar como “narcoterroristas” y murieron durante la operación.

Al igual que en acciones previas, las fuerzas armadas estadounidenses señalaron que el ataque contó con autorización directa del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien avaló la continuidad de este tipo de operativos en alta mar.

El Comando Sur de EE.UU. atacó otra embarcación en el Pacífico Oriental El Comando Sur de EE.UU. atacó otra embarcación en el Pacífico Oriental Un operativo militar que suma decenas de ataques De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas en operativos similares y ha provocado la muerte de más de un centenar de personas, sin que hasta el momento se haya informado públicamente la identidad de las víctimas ni la cantidad de narcóticos que transportaban las embarcaciones interceptadas.

Estas acciones forman parte de una estrategia militar que se desarrolla en aguas internacionales del Pacífico Oriental y que busca frenar el tráfico de drogas mediante el uso de fuerza letal contra embarcaciones consideradas sospechosas.