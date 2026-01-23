Se trata de los tenistas Luis David Martínez, de Venezuela, y Cristian Rodríguez, de Colombia. Qué penas podrían recibir.

Dos tenistas latinoamericanos realizaron gestos racistas durante un partido en Brasil y fueron detenidos por la Policía Militar de Santa Catarina. Podrían recibir penas de dos a cinco años de prisión, además de multas. En estos momentos, se encuentran bajo custodia policial.

Video: el momento en el que uno de los tenistas realizó gestos racistas Dos tenistas realizaron gestos racistas durante un partido y fueron detenidos Se trata de los tenistas Luis David Martínez, de Venezuela, y Cristian Rodríguez, de Colombia. Ambos fueron captados por las cámaras lanzando insultos raciales durante el Challenger de Itajaí. El incidente ocurrió el jueves 22 de enero, durante los cuartos de final del torneo de dobles.

Por un lado, Martínez le hizo gestos de mono a uno de los simpatizantes que se encontraba en la tribuna, mientras que Rodríguez insultó a uno de los ballboys del torneo.

Cómo fue la detención de los tenistas Tras la finalización del partido, en el cual cayeron ante la dupla compuesta por Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro, ambos abandonaron las instalaciones. La Policía Militar localizó a los jugadores en un hotel de la ciudad y los arrestaron.