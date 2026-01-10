Dos abogados se disputan la defensa de Nicolás Maduro en el juicio en Nueva York

El conflicto se produjo entre Barry Pollack y Bruce Fein, este último acusado de no contar con el consentimiento de Maduro para representarlo.

Días después de la imputación de Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, el proceso judicial que se tramita en Nueva York sumó un nuevo capítulo con una disputa sobre su representación legal. El conflicto se produjo entre el abogado defensor Barry Pollack y el constitucionalista Bruce Fein, quien habría intentado incorporarse al expediente sin autorización expresa del acusado.

Pollack, quien acompañó a Maduro durante su primera audiencia ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, solicitó formalmente que se revocara el permiso otorgado a Fein para intervenir en la causa. Según expuso ante el tribunal, Fein no contaba con el consentimiento del ex presidente venezolano ni de su equipo legal para presentarse como abogado defensor.

Asimismo, Pollack señaló que Fein había sido admitido de manera provisoria bajo la figura legal de “pro hac vice”, que permite a un letrado ejercer de forma temporal en una jurisdicción distinta a la habitual. De acuerdo con la presentación judicial, esa admisión se produjo sin que existiera un mandato válido por parte del imputado.

Disputa por la defensa de Nicolás Maduro: qué contestó Bruce Fein Fein, ex fiscal adjunto durante la presidencia de Ronald Reagan, sostuvo ante el tribunal que había sido contactado por personas “creíblemente situadas” dentro del entorno íntimo o familiar de Maduro para que lo asistiera en las “extraordinarias, sorprendentes y viperinas circunstancias” de su detención y procesamiento penal. Sin embargo, reconoció que no mantuvo contacto directo con el ex mandatario, ni por teléfono ni mediante videoconferencia, desde que permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn.

Nicolas Maduro Cilia Flores traslado a tribunales Nueva York 2 Nicolás Maduro está imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. EFE En esta línea, Pollack aseguró que mantuvo una conversación telefónica con Maduro el mismo día en que se presentó la solicitud de exclusión. Según consta en el expediente judicial, el ex presidente afirmó que no conoce a Fein, que no se comunicó con él y que nunca lo contrató ni autorizó para intervenir en su defensa. Ante esa confirmación, Pollack indicó que recibió instrucciones directas para pedir su apartamiento formal del caso.