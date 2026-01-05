5 países a los que Trump ha lanzado advertencias después de la detención de Maduro

El segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo moldeado por sus ambiciones en política exterior.

Trump cumplió con sus amenazas contra Venezuela, capturando a su presidente y a su esposa, en la residencia de ambos fuertemente fortificada en Caracas , en una dramática redada nocturna en la madrugada del sábado.

Al describir la operación, Trump desempolvó la Doctrina Monroe de 1823 y su promesa de supremacía estadounidense en el Hemisferio Occidental, rebautizándola como la "Doctrina Donroe".

Estas son algunas de las advertencias que ha lanzado en los últimos días contra otros países que están en la órbita de Washington.

Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, pero Trump quiere la isla entera.

"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional", sostuvo el presidente ante los periodistas, asegurando que la región estaba "plagada de barcos rusos y chinos por todas partes".

Esta vasta isla ártica, que forma parte del Reino de Dinamarca, se encuentra a unos 3.200 kilómetros al noreste de Estados Unidos.

Es rica en minerales de tierras raras, que son cruciales para la producción de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y equipos militares. Actualmente, la producción de tierras raras de China supera con creces la de Estados Unidos.

Groenlandia también ocupa una posición estratégica clave en el Atlántico Norte, lo que le da acceso al cada vez más importante Círculo Polar Ártico. Por eso, se prevé que, a medida que los hielos polares se derritan en los próximos años, se abran nuevas rutas marítimas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, respondió a Trump calificando la idea del control estadounidense sobre la isla de "fantasía".

"No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", declaró Nielsen.

Colombia

Getty Images Trump le advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que "cuide su trasero".

Horas después de la operación militar en Venezuela, Trump le advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que "cuide su trasero".

Colombia, país vecino de Venezuela al oeste, cuenta con importantes reservas de petróleo y es un importante productor de oro, plata, esmeraldas, platino y carbón.

También es un centro clave para el narcotráfico en la región, especialmente de cocaína.

Desde que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en septiembre, alegando sin pruebas que transportaban drogas, Trump se ha visto envuelto en una creciente disputa con el presidente de izquierda del país.

Estados Unidos impuso sanciones a Petro en octubre, alegando que estaba permitiendo que los cárteles "prosperaran".

Hablando a bordo del Air Force One el domingo, Trump dijo que Colombia estaba siendo "gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos".

"No va a seguir haciéndolo por mucho tiempo", añadió. Cuando se le preguntó si Estados Unidos llevaría a cabo una operación contra Colombia, Trump respondió: "Me parece una buena idea".

Históricamente, Colombia ha sido un aliado cercano de Washington en la guerra contra las drogas, recibiendo cientos de millones de dólares anualmente en asistencia militar para combatir a los cárteles.

Irán

Getty Images Muchos iraníes salieron a la calle los pasados días para protestar por la situación del país.

Irán se enfrenta en este momento a protestas masivas contra el gobierno y Trump advirtió anoche que las autoridades iraníes que serán "duramente castigadas" si pierden la vida más manifestantes.

"Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los castigará con dureza", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Aunque Irán queda en teoría fuera del alcance definido por la "Doctrina Donroe", Trump, no obstante, ya había amenazado al régimen iraní con nuevas acciones tras atacar sus instalaciones nucleares el año pasado.

Esos ataques se produjeron después de que Israel lanzara una operación a gran escala con el objetivo de neutralizar la capacidad de Irán para desarrollar un arma nuclear, lo que culminó en el conflicto entre Israel e Irán de 12 días.

En una reunión, celebrada la semana pasada en Mar-a-Lago, en Florida, entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se informó que Irán fue el tema principal de la agenda. Los medios estadounidenses informaron que Netanyahu planteó la posibilidad de nuevos ataques contra Irán en 2026.

México

Getty Images Claudia Sheinbaum le responde a las amenazas de Trump.

El ascenso de Trump al poder en 2016 estuvo marcado por sus promesas de "construir el muro" a lo largo de la frontera sur con México.

En su primer día de regreso en el cargo en 2025, firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como "Golfo de América".

Ha afirmado con frecuencia que las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente para detener el flujo de drogas o inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

En declaraciones el domingo, Trump dijo que las drogas estaban "entrando a raudales" a través de México y que "tendremos que hacer algo", añadiendo que los cárteles allí eran "muy poderosos".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado públicamente cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

Cuba

Getty Images Cuba mantenía estrechas relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro.

Cuba, ubicada a solo 145 kilómetros al sur de Florida, ha estado bajo sanciones estadounidenses desde principios de la década de 1960 y mantenía estrechas relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro.

Trump sugirió el domingo que no era necesaria una intervención militar estadounidense, porque Cuba está "a punto de colapsar".

"No creo que necesitemos ninguna acción", dijo. "Parece que se está desmoronando".

"No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos", añadió. "Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano".

Según algunos informes, Venezuela suministra aproximadamente el 30% del petróleo de Cuba, lo que deja a La Habana en una situación vulnerable si el suministro cae tras la salida de Maduro.

El senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha pedido durante mucho tiempo un cambio de régimen en Cuba, y dijo ante un grupo de periodistas este sábado: "Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco".

"Cuando el presidente (Trump) habla, hay que tomarlo en serio", agregó.

