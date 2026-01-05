"Pienso que nuestro presidente tuvo algún tipo de traición": la indignación de los chavistas tras la captura de Maduro por parte de EE.UU.

"Una cosa es llamar al diablo y otra verlo llegar. Cuando vimos esas explosiones y todo, ¡guao! Fue algo muy sorpresivo", me dice una mujer que pidió no ser identificada.

Caracas vive aún una enorme conmoción por el operativo militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro , y su traslado a Nueva York para someterlo a juicio por cargos de narcotráfico, entre otros.

La mujer conversa conmigo mientras unos hombres vestidos completamente de negro y con armas largas merodean el lugar. Van y vienen.

Esta es la escena en el centro de Caracas, donde el domingo hubo una "marcha por la liberación" de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quien fue detenida en el mismo operativo.

No había una multitud. Fue una concentración pequeña.

"El pueblo arrecho (molesto) reclama su derecho", corea un grupo.

Estaban los denominados colectivos, grupos paramilitares pro gubernamentales. También participaban trabajadores de instituciones públicas.

El ambiente era de enojo, dolor y con muchas preguntas sin respuestas.

"Me siento humillada"

BBC "Pienso que nuestro presidente tuvo algún tipo de traición", dice Rosa Contreras durante la manifestación.

"Honestamente, me siento humillada, humillada porque me parece muy fácil la manera en que se llevaron a nuestro presidente (...). Pienso que nuestro presidente tuvo algún tipo de traición", dice a BBC Mundo Rosa Contreras, de 57 años, que participó en la manifestación. Es líder social en Antímano, un barrio en el oeste de Caracas.

La llamada "Operación Resolución Absoluta" con la que EE.UU. detuvo a Maduro y a Flores en Venezuela implicó el despliegue de 150 aeronaves que partieron desde tierra y mar.

El mandatario y su esposa fueron capturados por la Fuerza Delta del ejército estadounidense, la principal unidad antiterrorista del país, y trasladados a un buque en aguas del mar Caribe. De allí fueron llevados a Nueva York.

Este lunes Maduro compareció ante un tribunal en Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Dijo que es un "prisionero de guerra" y se declaró inocente. "Aún soy el presidente", aseguró.

Para Contreras, la imagen de Maduro saludando tras llegar a EE.UU. transmite un mensaje claro a las filas chavistas que la tranquiliza: "Pudimos ver la actitud del presidente, estaba firme, firme en medio de ese proceso que es un proceso muy delicado".

"Él estaba con una actitud que nos mandaba un mensaje: si yo estoy aquí parado, ustedes tienen que estar parados, tienen que estar firmes, de pie y seguir adelante", agrega.

En cambio, Carmen Chirinos, de 63 años, se fue en llanto al ver a Maduro esposado.

"Siento mucho dolor y tristeza, porque soy revolucionaria (...) Me parte el corazón, hoy con otro video que vi me puse a llorar, (...) un video de Maduro cuando lo sacaron", cuenta Chirinos.

"Armados hasta los dientes"

"Trump, es contigo: entréganos a nuestro presidente, Nicolás Maduro", dice efusiva Gelen Correa, de 50 años, quien trabaja en programas sociales del gobierno.

"Este pueblo se respeta. Estoy dispuesta a contraatacar", agrega.

Ante la idea de un eventual segundo ataque terrestre, Correa dice: "Nos vas a conseguir armados hasta los dientes".

Reuters Estados Unidos atacó instalaciones militares y gubernamentales venezolanas en Caracas y en al menos tres estados del país.

Meses antes, el gobierno llamó a los venezolanos a alistarse en la milicia y varios dijeron que tomarían un fusil para defender con su vida a Maduro y a la revolución.

El presidente de EE.UU., Trump, informó que no hubo muertos ni heridos entre las fuerzas estadounidenses durante el operativo.

Del lado venezolano, más de 48 horas después de ocurridos los ataques, ninguna autoridad venezolana presentó un balance de víctimas ni daños materiales.

El domingo, el ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, informó que la mayoría de los escoltas y guardaespaldas que protegían a Maduro fueron "asesinados a sangre fría" por los militares estadounidenses que capturaron a Maduro y a su esposa, sin dar números concretos.

El único número vino de parte del gobierno cubano, el cual informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos murieron en los ataques.

Los mismos "cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", afirmaron.

"La defensa nacional tenía que estar activa"

BBC "¿Qué sentí al ver al presidente Maduro (arrestado)? Mucha impotencia y mucha rabia", dice Elin Mata durante la manfiestación.

Elin Mata, por su parte, pide una y otra vez: "Devuelvan a Nicolás, devuelvan al presidente".

"¿Qué sentí al ver al presidente Maduro (arrestado)? Mucha impotencia y mucha rabia, porque un imperio quiere colonizar nuestra patria", contesta.

Entre los chavistas en las calles son varios los cuestionamientos: ¿qué pasó con la seguridad de Maduro?, ¿qué falló?, ¿lo entregaron?, ¿hubo o no negociación?

"Resulta preocupante cómo vienen y se llevan a Maduro y a su esposa, eso es vergonzoso (…). Creo que hubo una gran deficiencia, la defensa nacional tenía que estar activa porque se sabía que había una amenaza", siguió un pensionado de 73 años, alineado con el gobierno, que prefiere mantener su nombre en resguardo.

Por lo pronto, ante la ausencia de Maduro, este lunes Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, juramentó como presidenta interina por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

La otra Venezuela

Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images Gente esperando afuera de un supermercado en Caracas.

Fuera de este perímetro chavista en Caracas, la imagen es otra.

La gente intenta abastecerse con proteínas y legumbres, y cualquier otro alimento básico para los días por venir. Lo hacen con lo poco que tienen en sus bolsillos.

Los años de crisis económica los golpean.

En todo caso, los supermercados permanecen con filas de gente en sus entradas esperando para ingresar. Y ya en la tarde, algunos anaqueles están vacíos.

Las estaciones para surtir gasolina siguen abiertas.

