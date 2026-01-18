Dónde está Evo Morales: dengue, denuncias y temor a una captura

A más de una semana de que el expresidente de Bolivia Evo Morales no haga apariciones públicas, uno de sus más allegados, el exsenador Leonardo Loza afirmó este domingo que se encuentra "a buen recaudo" y recuperándose del dengue.

No obstante, el paradero del exmandatario investigado por presunta trata de personas se mantiene en secreto. Hasta el momento, se desconoce el lugar donde estaría alojado Morales. Las razones que dió Loza se relacionaban con la seguridad de su padrino político, además de resguardar la salud del expresidente boliviano.

Las primeras alarmas sonaron cuando Morales no estuvo presente en su programa semanal del domingo pasado en la Radio Kausachun Coca (RKC), muy en línea con el representante de los cocaleros. Allí, el conductor Ramiro García sostuvo que el exmandatario había contraído dengue.

No obstante, cuando Morales no se presentó este domingo al programa y fue reemplazado por el exsenador Loza, comenzaron las especulaciones. Además, a estas inasistencias se sumó la ausencia del expresidente a diversos actos públicos en Cochabamba (área en la que se encuentra refugiado), siendo el 8 de enero la última vez que se lo vió en una reunión de comerciantes afines al movimiento político que encabeza, el MAS.

En la localidad de Lauca Ñ en el Trópico de Cochambamba, cocaleros de la zona denunciaron sobrevuelos irregulares en la zona en la que se encontraba Evo Morales. A su vez, un video en la red social Tik Tok empezó a circular en el que aparece un vuelo de una aeronave ligero con un texto superpuesto que le atribuye a "fuentes muy cercanas" la salida del "mejor presidente de la historia de Bolivia abandonando la región del trópico".

El video de uno de los allegados al expresidente boliviano

"Decirles que el hermano Evo está muy bien de salud, evidentemente tuvo este problema del dengue, y nos informan que nuestro hermano Evo está muy bien, recuperándose para tranquilidad de nuestros compañeros que cada rato preguntan", sostuvo Loza en el video que subió a sus redes sociales para "combatir la desinformación" que surgió recientemente sobre el paradero del exmandatario.

La Palabra De Un Allegado A Evo Morales Sobre Su Paradero X: @LeonardoLoza18

"Nuestro hermano presidente Morales se encuentra muy bien" afirmó Loza. Además, "por su seguridad y su salud" agrega el hombre del MAS, "no vamos a develar el paradero", sin embargo expresó que "se encuentra en algún rinconcito de nuestra patria grande", haciendo referencia al país ideal que deseaba el libertador Simón Bolivar.

Desde octubre de 2024, Morales no ha abandonado su sede política y sindical en el trópico de Cochabamba debido a la investigación penal que se hizo pública del delito de trata agravada de personas en la que se lo acusa de haber tenido una relación con una mujer menor de edad en el período de su presidencia. El agravante del caso también residiría en que habría tenido un hijo con ella.

En las últimas semanas, seguidores del exgobernante en el trópico alertaron que se reforzó la seguridad de Evo Morales ante presuntas amenazas y versiones que indican una posible detención inminente.

En ese contexto, campesinos y cocaleros de la región expresaron su preocupación por una eventual maniobra del Gobierno de Rodrigo Paz similar a la aplicada por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.