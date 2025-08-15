Donald Trump y Vladimir Putin ya vuelan hacia Alaska para la cumbre sobre Ucrania

Ahora, los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se dirigen hacia Alaska para su esperado cara a cara con Ucrania en la agenda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, están ya en ruta hacia Alaska para celebrar el que será el primer cara a cara entre ambos desde el año 2018, marcado en esta ocasión por la perspectiva de una hipotética negociación de paz en torno al conflicto de Ucrania.

Vladimir Putin ha hecho escala en el extremo este de Rusia, en la ciudad de Magadán, como paso previo a su vuelo final a la ciudad estadounidense de Anchorage. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que el presidente aprovechará la parada para verse con autoridades locales y visitar una fábrica, según las agencias de noticias rusas.

Por su parte, el Air Force One ha despegado con Donald Trump a bordo a primera hora de este viernes desde la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington. Antes de su partida, el magnate republicano ha lanzado un último mensaje en su red Truth Social: "¡Apuestas elevadas!".

Donald Trump y Vladimir Putin, frente a frente La Casa Blanca prevé en su agenda que la reunión con Vladimir Putin arranque a las 11.00 hora local de Anchorage (17 horas en Argentina).