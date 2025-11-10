Donald Trump y un polémico indulto a ochenta personas de su entorno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indulta a decenas de personas clave en su intento de revertir los resultados electorales de 2020.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido un indulto generalizado a cerca de 80 personas, incluidos Rudy Giuliani, Mark Meadows y John Eastman, al considerar que contribuyeron a "exponer el fraude electoral" durante las elecciones de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden.

"Otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses por cualquier conducta relacionada con (...) sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones", ha señalado.

El documento fue difundido por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, en su cuenta personal de la red social X, que recoge el listado de 77 personas beneficiadas por la medida.

Donald Trump indulta a su entorno Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, "pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional", según defiende la orden que especifica que "no se aplica al presidente de Estados Unidos".

Rudy Giuliani efe Rudy Giuliani, foto, fue indultado por Donald Trump en Estados Unidos. Foto Efe EFE El indulto impediría a cualquier administración futura iniciar un proceso penal en contra de los afectados.