Donald Trump ordenó colocar placas con insultos debajo de las fotos de los expresidentes de los Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump ha instalado placas en el "Paseo de la fama presidencial" debajo de las imágenes de varios de sus predecesores como Joe Biden y Barack Obama con descripciones del estilo característico del mandatario estadounidense actual que se observa en sus posteos en redes sociales. Las definiciones incluyen insultos y afirmaciones sin respaldo.

De acuerdo con una placa que se encuentra al principio de la exposición de los retratos de los expresidentes, la presentación fue "concebida, construida y dedicada" por Donald Trump “como un homenaje a los presidentes del pasado, buenos, malos y en algún punto intermedio, que sirvieron a nuestro país y sacrificaron tanto al hacerlo”.

La lámina de Joe Biden tiene un retrato de una "auto pen" como representación ya que según el propio Trump su predecesor dependió excesivamente durante su mandato de esa lapicera para firmar documentos oficiales, insinuando que Biden no estaba en el uso completo de sus facultades para ejercer la presidencia.

Debajo, se colocó una placa con las críticas usuales del mandatario estadounidense actual: “Sleepy Joe Biden fue, por mucho, el peor presidente en la historia de EE.UU. Llegó al poder como resultado de la elección más corrupta jamás vista en Estados Unidos , y Biden supervisó una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción”, afirma la Casa Blanca, y agrega: “Apodado tanto ‘Sleepy’ (somnoliento) como ‘Crooked’ (deshonesto), Joe Biden estaba dominado por sus asesores de la izquierda radical”.

“Pero a pesar de todo, el presidente Trump sería reelegido por una mayoría aplastante y ¡SALVARÍA A ESTADOS UNIDOS !”.

placa Biden casa blanca estados unidos

Elogios, alabanzas y frases heróicas: la placa que se autodedicó Donald Trump

La placa dedicada a Donald Trump sostiene que su victoria en el año 2024 superó "sin precedentes la instrumentalización de las fuerzas del orden en su contra, así como dos intentos de asesinato”. Además, afirma que el actual presidente, quien lleva 11 meses al mando de los Estados Unidos, cumplió con la promesa que realizó el día de la Investidura de comenzar la "época dorada de Estados Unidos" con afirmaciones como el haber terminado con las guerras, el blindaje de las fronteras y la deportación de presuntos criminales y pandilleros

placa Trump casa blanca estados unidos

Obama, Clinton y Reagan: las placas de los otros expresidentes

Otros presidentes reciben descripciones igualmente politizadas, como el expresidente Barack Obama.

“Barack Hussein Obama fue el primer presidente afroamericano, un organizador comunitario, senador de un solo periodo por Illinois y una de las figuras políticas más divisivas en la historia de Estados Unidos”, se lee en la placa. Lo critica por aprobar lo que Trump llama “la altamente ineficaz Ley de Atención Médica ‘Inasequible’” y por firmar el acuerdo climático de París”.

placa Obama casa blanca estados unidos

La placa del expresidente Bill Clinton destaca sus logros políticos, pero también señala la derrota de la secretaria de Estado Hillary Clinton frente a Trump en 2016. “En 2016, la esposa del presidente Clinton, Hillary, perdió la presidencia frente al presidente Donald J. Trump”.

placa Clinton casa blanca estados unidos

“Las placas son descripciones elocuentes de cada presidente y del legado que dejaron. Como estudiante de historia, muchas fueron escritas directamente por el propio presidente”, apuntó Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca al ser consultada por el medio CNN por el financiamiento de las placas.

Por otro lado, la placa dedicada al expresidente Ronald Reagan sostiene que "fue fan del presidente Donald J. Trump mucho antes de la histórica campaña de Trump para la Casa Blanca. Del mismo modo, el presidente Trump fue fan de él". Además, lo describe como "El Gran Comunicador" de su época que "fue reelegido en una victoria aplastante en 1984 y dejó el cargo con una alta aprobación, habiendo restaurado la confianza nacional, el espíritu y la voluntad".

placa Reagan casa blanca estados unidos

Críticas a demócratas y republicanos: el Paseo de la Fama de Trump

Sin embargo, las críticas dentro del nuevo paseo presidencial no se limitan a figuras demócratas. La placa dedicada al expresidente George W. Bush también incluye cuestionamientos a su gestión, en particular por las guerras en Afganistán e Iraq. “El presidente Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional, pero inició guerras en Afganistán e Iraq, las cuales no debieron haber ocurrido”, señala el texto. Al mismo tiempo, reconoce la implementación del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, conocido como PEPFAR, aunque omite que la administración Trump suspendió parte de su financiamiento a comienzos de este año.

Otras descripciones, en cambio, presentan un tono menos cargado de valoración política. La placa del expresidente John F. Kennedy destaca que fue el primer presidente católico elegido y repasa algunos de los principales hitos de su política exterior.

“Kennedy sufrió un doloroso revés durante la fallida invasión de Bahía de Cochinos y fue presidente cuando la Unión Soviética construyó el Muro de Berlín, pero supo manejar hábilmente la amenaza de una guerra nuclear durante la Crisis de los Misiles en Cuba”, indica el texto. También recuerda el final de su mandato: “La presidencia de Kennedy terminó trágicamente con su asesinato en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963”.

La placa dedicada a Jimmy Carter combina críticas a su desempeño en la Casa Blanca con elogios a su trayectoria posterior. Allí se afirma que “su único mandato estuvo marcado por una alta inflación, alto desempleo y un creciente ‘índice de miseria’”, aunque se resalta su rol humanitario tras dejar el poder.

“Muchos consideran que el presidente Carter tuvo más éxito después de su presidencia que durante ella. ¡Hizo cosas maravillosas por la humanidad!”.