Donald Trump camino a Medio Oriente para sellar la paz: "La guerra terminó"

Live Blog Post

Donald Trump inició su viaje a Medio Oriente para ponerle fin a la guerra y sellar la paz entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este domingo hacia Medio Oriente en una misión diplomática clave destinada a poner fin al conflicto entre Israel y Hamás y sellar un acuerdo de paz que, según anticipó, marcará “un momento muy especial” en la historia reciente de la región.

donald trump NA

“Este va a ser un momento muy especial”, expresó Trump ante los periodistas en la Base Conjunta Andrews, poco antes de abordar el Air Force One. Con un tono optimista, el mandatario aseguró que “todos están muy entusiasmados con este momento”, en referencia a las expectativas generadas en torno a su visita y al eventual acuerdo de paz.

El itinerario presidencial prevé que el primer destino sea Israel, donde Trump hablará ante el Parlamento (Knéset) y mantendrá reuniones con las máximas autoridades políticas y militares del país. Posteriormente, viajará a El Cairo, Egipto, para participar junto al presidente Abdel Fattah al-Sisi en la Cumbre sobre Gaza, un encuentro que reunirá a más de veinte líderes internacionales con el propósito de consolidar un pacto que ponga fin al conflicto armado.

Ya a bordo del Air Force One y en pleno vuelo hacia la región, Trump volvió a hablar con los periodistas que lo acompañan y lanzó una declaración contundente: “La guerra terminó”, en respuesta a una consulta sobre el estado actual del conflicto entre Israel y Hamas.