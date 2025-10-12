Donald Trump camino a Medio Oriente para sellar la paz: "La guerra terminó"
Luego de las reuniones entre intermediarios en Egipto la última semana, comienzan a ponerse en marcha los primeros acuerdos del plan para un alto al fuego.
Hace algunos días habían comenzado las reuniones en Egipto entre intermediarios de distintos países, además de Israel y Hamás, para intentar llegar a un acuerdo de paz en base al plan creado por Donald Trump para detener la guerra en Gaza, donde este domingo comenzaron a llegar los primeros camiones con ayuda humanitaria.
Si bien este lunes ambos grupos deberían comenzar a dar los primeros pasos hacia esta paz duradera, el viernes había comenzado el alto al fuego. Israel podría llegar a liberar a los rehenes antes de lo estipulado, algo que adelantaría este intercambio pactado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este domingo hacia Medio Oriente en una misión diplomática clave destinada a poner fin al conflicto entre Israel y Hamás y sellar un acuerdo de paz que, según anticipó, marcará “un momento muy especial” en la historia reciente de la región.
“Este va a ser un momento muy especial”, expresó Trump ante los periodistas en la Base Conjunta Andrews, poco antes de abordar el Air Force One. Con un tono optimista, el mandatario aseguró que “todos están muy entusiasmados con este momento”, en referencia a las expectativas generadas en torno a su visita y al eventual acuerdo de paz.
El itinerario presidencial prevé que el primer destino sea Israel, donde Trump hablará ante el Parlamento (Knéset) y mantendrá reuniones con las máximas autoridades políticas y militares del país. Posteriormente, viajará a El Cairo, Egipto, para participar junto al presidente Abdel Fattah al-Sisi en la Cumbre sobre Gaza, un encuentro que reunirá a más de veinte líderes internacionales con el propósito de consolidar un pacto que ponga fin al conflicto armado.
Ya a bordo del Air Force One y en pleno vuelo hacia la región, Trump volvió a hablar con los periodistas que lo acompañan y lanzó una declaración contundente: “La guerra terminó”, en respuesta a una consulta sobre el estado actual del conflicto entre Israel y Hamas.
En la víspera de un hecho histórico para Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu instó este domingo a la unidad nacional, en un mensaje televisado dirigido a la ciudadanía, horas antes de que se concrete la liberación de los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja de Gaza.
“Ahora es el momento de dejar las divisiones a un lado”, expresó el premier israelí, quien aseguró que el país atraviesa un momento crucial en el que “la fortaleza del pueblo debe prevalecer sobre las diferencias políticas o sociales”.
Netanyahu calificó la jornada como “una noche conmovedora” y subrayó que “mañana, nuestros hijos regresarán a su tierra natal”, al referirse al retorno de los rehenes, muchos de ellos retenidos durante meses tras el conflicto desatado con Hamas. “Este es un acontecimiento histórico —uno que algunos creían que nunca sucedería—. Pero nuestros combatientes creyeron”, agregó.
El jefe de Gobierno israelí también se refirió al proceso que se abrirá tras la liberación: “Mañana es el comienzo de un nuevo camino. Una forma de construir, una forma de sanar y, espero, una forma de unir corazones”, sostuvo, en alusión a la necesidad de reconciliación interna en un país marcado por las heridas del conflicto.
La esperada liberación de los rehenes, prevista para las próximas horas, representa un punto de inflexión en la crisis humanitaria y política que vive la región. El mensaje de Netanyahu busca preparar a la sociedad israelí para una etapa de reconstrucción emocional y política, apelando a la unidad nacional como base para avanzar tras meses de dolor e incertidumbre.
"Esta tarde encendí una vela en memoria de los asesinados y caídos en la guerra en la Biblioteca Nacional", escribió el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu en su cuenta personal de X, a la espera de la liberación de los rehenes.
Uno de los representantes de las organizaciones que han brindado ayuda a los habitantes de Gaza en el último tiempo, explicó que varias agrupaciones están esperando que la situación termine de aclararse para realizar un desembarco de ayuda masiva en el enclave.
Luego de la retirada de las fuerzas israelíes, los palestinos que se habían trasladado a otras zonas, atravesaron la Franja de Gaza y empezaron a regresar a sus respectivos hogares.
Muchas familias han llegado a la ciudad de Gaza y otras partes del norte de Gaza tras el anuncio del alto al fuego de este vieres.
Según expresó la portavoz de Benjamín Netanyahu, Israel “estaría a horas” de liberar a todos los rehenes detenidos en la Franja de Gaza.
A su vez, la portavoz del primer ministro, Shosh Bedrosian, comentó que también esperan que Hamás entregue a los rehenes sobrevivientes al Comité Internacional de la Cruz Roja “temprano el lunes por la mañana”, según lo acordado en el pacto de alto el fuego con Hamás, cuyo plazo de 72 horas vencería el lunes cerca del mediodía, hora local.
Además, habló de los rumores de que Hamás entregue los rehenes este domingo. "Los esperamos mañana, pero si hay una liberación temprana, estaremos allí para recibirlos", expresó. "Mañana será un día de reunificación y emoción para algunas familias que han esperado dos años para abrazar a sus seres queridos, mientras que otras familias lamentarán el regreso de sus seres queridos", dijo Bedrosian.
Por otro lado, los prisioneros palestinos serán liberados una vez se haya confirmado que todos los rehenes han cruzado a Israel, explicó la portavoz.
En medio de las especulaciones de cuando se llevará a cabo finalmente la liberación de rehenes, tanto de Hamás como de Israel, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se mostró optimista y explico que los rehenes israelíes podrían ser liberados en "cualquier momento", en medio de las dudas de si Hamás liberará a los prisioneros antes de lo estipulado.
Vance expresó, "Realmente debería ocurrir en cualquier momento" y habló sobre el viaje de Trump a Israel y luego a Egipto. "El presidente de Estados Unidos planea viajar a Oriente Medio para recibir a los rehenes el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio" comentó. Luego dio detalles de cuando podría suceder esto, "Lo cual debería ser tarde, ya saben, el domingo por la noche, o muy temprano el lunes por la mañana aquí en Estados Unidos".
Mientras se llevaba a cabo un encuentro de gente en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv donde el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dio un discurso. La multitud allí presente abucheó al escuchar el nombre del primer ministro de Israel, mientras que aplaudió al escuchar el nombre de Donald Trump.
Ante esta situación, el enviado estadounidense defendió a Benjamín Netanyahu, explicándoles a las personas reunidas en este lugar que el primer ministro había jugado un rol clave en este acuerdo y agregó: "Estuve en las trincheras con el primer ministro, créanme, él fue una parte muy importante aquí".
Mientras se espera el comienzo del intercambio de rehenes entre los dos países, se estima que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuvo un rol clave en la ideación del plan para llegar a la paz en Gaza, llegue este lunes a Israel y luego viaje a Egipto para participar en una ceremonia para conmemorar la firma del acuerdo de alto el fuego.
Según informó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Israel se prepara para recibir a los rehenes de Hamás, luego de una reunión con el coordinador de rehenes del gobierno israelí, Gal Hirsch.
El primer ministro habría declarado que Israel está "preparado y listo para recibir inmediatamente a todos nuestros secuestrados". Dentro de este grupo de 48 rehenes, se estima que al menos 20 siguen con vida.
Si bien la organización cuenta con 72 horas para liberar a todos los rehenes, como se había pactado en el acuerdo —plazo que se cumplirá a las 12 horas del lunes (hora local)—, ahora presiona para lograr la liberación de siete prisioneros palestinos de alto perfil como parte de las negociaciones para el canje de rehenes.
En caso de que se liberen a al menos dos de estos prisioneros de alto perfil, Hamás prometió liberar la totalidad de los rehenes israelíes, un día antes de lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego.
Por otro lado, el gobierno israelí acordó liberar a 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua, así como a 1.722 detenidos de Gaza que fueron arrestados después del 7 de octubre de 2023; esto incluye a casi dos docenas de niños.
Después de que este viernes comenzara el alto al fuego en el enclave, comenzaron a entrar en vigencia otros de los puntos clave dentro del plan de paz, entre ellos la llegada de decenas de camiones con ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza.
