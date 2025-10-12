Liberación de rehenes israelíes en Gaza: Hamás los entrega durante la madrugada de Argentina

Se acordó la entrega de los últimos rehenes israelíes retenidos en Gaza por el grupo terrorista Hamás para las primeras horas de este lunes.

Los rehenes serán liberados a las 9 de la mañana hora de Israel —equivalente a las 3 de la madrugada en Argentina—.

La madrugada de este lunes marcará un punto histórico en el conflicto de Medio Oriente. Según informaron fuentes oficiales israelíes, los últimos rehenes en manos del grupo terrorista Hamás serán liberados a las 9 de la mañana hora de Israel —equivalente a las 3 de la madrugada en Argentina—. La entrega se realizará en el marco de un cese de hostilidades que busca consolidarse como el primer paso hacia un acuerdo de paz duradero.

A pocas horas del fin de la guerra en Medio Oriente La noticia se conoció mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emprendía su esperado viaje diplomático hacia Medio Oriente con el objetivo de “darle fin a la guerra y sellar la paz”. “Este va a ser un momento muy especial”, afirmó Trump antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, donde fue recibido por la prensa internacional.

Donald Trump Donald Trump celebró la paz en la Franja de Gaza. EFE “Todos están muy entusiasmados con este momento”, agregó el exmandatario, quien tiene previsto aterrizar primero en Israel, donde ofrecerá un discurso ante el Parlamento, para luego trasladarse a El Cairo. En la capital egipcia encabezará junto a su par Abdel Fattah Al Sisi una cumbre internacional sobre Gaza, que contará con la presencia de una veintena de líderes mundiales.

Durante el vuelo, Trump se mostró confiado en el final de la violencia. “La guerra terminó”, aseguró ante los periodistas a bordo del avión presidencial, al ser consultado sobre la tregua alcanzada entre Israel y Hamás.

El proceso de liberación de rehenes representa uno de los últimos capítulos de un conflicto que durante meses mantuvo en vilo al mundo. Según trascendió, las autoridades israelíes se preparan para recibir a las víctimas en el cruce fronterizo, donde equipos médicos y familiares esperan su regreso.