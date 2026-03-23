Donald Trump anuncia una tregua parcial y paraliza por cinco días los ataques a plantas eléctricas de Irán

A través de su red social Truth Social, Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones "muy buenas y productivas" y anunció una pausa de cinco días en cualquier ataque contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní.

Donald Trump difundió el mensaje en Truth Social y habló de contactos directos entre Estados Unidos e Irán en medio de la escalada en Medio Oriente.

En medio de la guerra con Irán, Donald Trump publicó este lunes un mensaje que rápidamente llamó la atención por el tono y por el contenido. El presidente de Estados Unidos utilizó su red social Truth Social para comunicar que, durante los últimos dos días, su país e Irán mantuvieron conversaciones que definió como "muy buenas y productivas".

Según escribió, esos contactos estuvieron enfocados en alcanzar "una resolución completa y total" de las hostilidades en Medio Oriente. Trump sostuvo además que las reuniones fueron "profundas, detalladas y constructivas" y remarcó que seguirán a lo largo de la semana.

En ese mismo mensaje, el mandatario estadounidense anunció una medida concreta: dijo que instruyó al Departamento de Guerra para postergar por un plazo de cinco días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní. De acuerdo con sus palabras, esa decisión dependerá del resultado que tengan las reuniones y discusiones que siguen en marcha.

Así fue el anuncio de Donald Trump image En su publicación, Donald Trump afirmó que ordenó postergar por cinco días cualquier ofensiva contra instalaciones energéticas iraníes mientras continúan las conversaciones. truthsocial "Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto de una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, señaló Trump en el inicio de su publicación.

Luego agregó: "He instruido al Departamento de Guerra para posponer todos y cada uno de los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso".