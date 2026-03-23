Donald Trump anuncia una tregua parcial y paraliza por cinco días los ataques a plantas eléctricas de Irán
A través de su red social Truth Social, Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones "muy buenas y productivas" y anunció una pausa de cinco días en cualquier ataque contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní.
En medio de la guerra con Irán, Donald Trump publicó este lunes un mensaje que rápidamente llamó la atención por el tono y por el contenido. El presidente de Estados Unidos utilizó su red social Truth Social para comunicar que, durante los últimos dos días, su país e Irán mantuvieron conversaciones que definió como "muy buenas y productivas".
Según escribió, esos contactos estuvieron enfocados en alcanzar "una resolución completa y total" de las hostilidades en Medio Oriente. Trump sostuvo además que las reuniones fueron "profundas, detalladas y constructivas" y remarcó que seguirán a lo largo de la semana.
En ese mismo mensaje, el mandatario estadounidense anunció una medida concreta: dijo que instruyó al Departamento de Guerra para postergar por un plazo de cinco días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní. De acuerdo con sus palabras, esa decisión dependerá del resultado que tengan las reuniones y discusiones que siguen en marcha.
Así fue el anuncio de Donald Trump
"Me complace informar que los Estados Unidos de América y el país de Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto de una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, señaló Trump en el inicio de su publicación.
Luego agregó: "He instruido al Departamento de Guerra para posponer todos y cada uno de los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso".
El mensaje aparece en un momento de máxima tensión internacional y se interpreta como una señal de pausa en medio del conflicto, al menos por unos días. Ahora, la atención estará puesta en si esas conversaciones avanzan y logran abrir una instancia de descompresión entre Washington y Teherán.