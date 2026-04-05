Disparos en los alrededores de la Casa Blanca: el Servicio Secreto investiga un posible ataque

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca para celebrar la Pascua. El tiroteo se habría registrado en la madrugada del domingo.

Un posible tiroteo habría tenido lugar en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente Donald Trump para celebrar la Pascua, de acuerdo con lo informado por el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

En un comunicado, la Agencia Federal respondió a un reporte de disparos en las primeras horas de la madrugada del domingo en los alrededores del Parque Lafayette, ubicado al norte de la Casa Blanca y es parte del Parque del Presidente.

Qué dice el informe del Servicio Secreto Según el Servicio Secreto de los Estados Unidos, se inspeccionó el parque y las áreas cercanas, aunque no se hallaron personas vinculadas con el incidente denunciado. En la investigación también participan la Policía de Parques de Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C..

Las autoridades indicaron que buscan a una persona de interés y a un vehículo que podrían estar relacionados con lo ocurrido. En otro plano, el presidente Donald Trump permanece en Washington donde celebra la Pascua y sigue de cerca el conflicto armado con Irán.

Desde el Servicio Secreto estadounidense señalaron que las actividades en la Casa Blanca continúan con normalidad, aunque se dispuso un refuerzo en el operativo de seguridad.