Dinamarca le pide a EE.UU. que respete su "integridad territorial" tras un mensaje sobre Groenlandia de la esposa de uno de los principales asesores de Trump

Dinamarca instó a Estados Unidos a respetar su "integridad territorial", después de que la esposa de uno de los principales asesores de Donald Trump publicara en X un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense horas después de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Katie Miller, casada con el jefe de gabinete adjunto del presidente estadounidense, Stephen Miller, publicó la imagen modificada del territorio autónomo danés en su cuenta de X el sábado por la noche, junto con la palabra "PRONTO".

El embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moeller Soerensen, compartió el mensaje, con un "recordatorio amistoso" de los estrechos lazos de defensa entre ambos países.

Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos, argumentando su ubicación estratégica y su riqueza mineral.

La decisión de Trump de nombrar recientemente un enviado especial para Groenlandia provocó indignación en Dinamarca, un aliado de la OTAN que tradicionalmente ha mantenido estrechas relaciones con Washington.

En respuesta a la publicación de la Miller, Soerensen declaró: "Solo un recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca: somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales.

"La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y de Dinamarca. Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos trabajan juntos para garantizar la seguridad en el Ártico".

Soerensen señaló que Dinamarca había aumentado significativamente su gasto en defensa en 2025, destinando US$13.700 millones "que pueden utilizarse en el Ártico y el Atlántico Norte. Porque nos tomamos en serio nuestra seguridad conjunta".

"Y sí, esperamos pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca", agregó.

Este domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump dijo: "Necesitamos Groenlandia, sin duda". Y dijo que la isla estaba "rodeada de barcos rusos y chinos".

Este intercambio de declaraciones se produce después de que Estados Unidos llevara a cabo una importante operación militar contra Venezuela el sábado, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y trasladándolos a Nueva York.

Posteriormente, Trump declaró que Estados Unidos "gobernaría" Venezuela y que las compañías petroleras estadounidenses "empezarían a generar ganancias para el país".

