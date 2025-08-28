Devastador bombardeo de Rusia a Kiev alcanza la sede de la Unión Europea

Durante la madrugada de este jueves, el ejercito ruso lanzó un nuevo ataque con drones a la capital de Ucrania. Entre las víctimas hay dos niños.

Este nuevo ataque de Rusia es uno de los más grandes desde que comenzó la guerra.

En medio de los intentos de acordar un alto al fuego de Donald Trump y la negativa de Vladimir Putin a reunirse con su homólogo de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron un ataque este jueves a Kiev, la capital del país. Según informó Volodímir Zelenski, 15 personas murieron y 48 resultaron heridas.

Todo ocurrió cuando Estados Unidos comenzaba a avanzar con la posibilidad de un acuerdo de paz entre los países. En ese contexto, Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos, además de 31 misiles diferentes, algo que lo convirtió en uno de los más grandes desde que comenzó la guerra.

Nuevo ataque de Rusia a Ucrania El ataque incluso tuvo como objetivo el centro de la ciudad. X

Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de dos años y un adolescente de 17, según informaron autoridades de Kiev. Algunos de los heridos están en grave estado, por lo que las autoridades estiman que esa cifra podría aumentar.

Los comentarios de Zelenski a los nuevos ataques de Rusia Quien expresó su lamento y condenó estos ataques inmediatamente fue el presidente de Ucrania, que comentó en redes sociales: "Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose de que al menos una parte del mundo hace la vista gorda ante los niños asesinados y busca excusas para Putin", manifestó.