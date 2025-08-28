Devastador bombardeo de Rusia a Kiev alcanza la sede de la Unión Europea
Durante la madrugada de este jueves, el ejercito ruso lanzó un nuevo ataque con drones a la capital de Ucrania. Entre las víctimas hay dos niños.
En medio de los intentos de acordar un alto al fuego de Donald Trump y la negativa de Vladimir Putin a reunirse con su homólogo de Ucrania, las fuerzas rusas lanzaron un ataque este jueves a Kiev, la capital del país. Según informó Volodímir Zelenski, 15 personas murieron y 48 resultaron heridas.
Todo ocurrió cuando Estados Unidos comenzaba a avanzar con la posibilidad de un acuerdo de paz entre los países. En ese contexto, Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos, además de 31 misiles diferentes, algo que lo convirtió en uno de los más grandes desde que comenzó la guerra.
Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de dos años y un adolescente de 17, según informaron autoridades de Kiev. Algunos de los heridos están en grave estado, por lo que las autoridades estiman que esa cifra podría aumentar.
Los comentarios de Zelenski a los nuevos ataques de Rusia
Quien expresó su lamento y condenó estos ataques inmediatamente fue el presidente de Ucrania, que comentó en redes sociales: "Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias. Rusia sigue aprovechándose de que al menos una parte del mundo hace la vista gorda ante los niños asesinados y busca excusas para Putin", manifestó.
En estos posteos apuntó directamente a Rusia y a su falta de iniciativa en un acuerdo, más allá de los encuentros que mantuvo Putin junto a Trump, donde el presidente ruso afirmó que no planeaba reunirse con Zelenski en el corto plazo.
Además, en otro posteo, el presidente ucraniano señaló: "Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques. Durante la noche, en Kiev, decenas de edificios resultaron dañados: viviendas, oficinas y empresas civiles. Entre ellos, el edificio donde se encuentra la Delegación de la Unión Europea en Ucrania", agregó.