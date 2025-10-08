Detienen a 5 personas en Ecuador luego de que el gobierno denunciara un intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa

Cinco personas fueron detenidas este martes tras un presunto intento de asesinato del presidente de Ecuador , según informó el gobierno del país sudamericano.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, explicó que unas 500 personas "estuvieron lanzando piedras" al automóvil del presidente Daniel Noboa cuando el mandatario estaba llegando a un evento en el municipio de El Tambo, de la provincia de Cañar.

Añadió que en el vehículo se encontraron "signos de bala".

Un video que la oficina del presidente compartió con la BBC muestra a manifestantes lanzando piedras a un coche y tres pequeños agujeros en una de las ventanas.

La BBC no ha podido confirmar de forma independiente si hubo disparos de balas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país que encabeza un paro nacional, aseguró que cinco de sus miembros habían sido "detenidos arbitrariamente".

La oficina de Noboa precisó que las personas arrestadas serán acusadas ​​de delitos de terrorismo e intento de asesinato.

El país se ha visto sacudido por violentos enfrentamientos y protestas durante más de dos semanas.

Las protestas comenzaron después de que la Conaie declarara un paro nacional para protestar contra el fin de los subsidios al diésel por parte del gobierno.

Han organizado marchas y bloqueos de carreteras.

El gobierno ha defendido la eliminación del subsidio que, según dice, permitirá ahorrar US$1.100 millones al año que podrán distribuirse entre pequeños agricultores y trabajadores de sector del transporte.

La semana pasada, otro convoy del presidente Noboa también fue emboscado por manifestantes.

Noboa viajaba con altos diplomáticos de la ONU, la Unión Europea, Italia y el Vaticano para entregar ayuda a las comunidades afectadas durante una huelga nacional.

El mandatario publicó en redes sociales fotos de vehículos con parabrisas y las ventanas destrozadas.

Durante las protestas, varios miembros de las fuerzas armadas resultaron heridos, según las autoridades, y la Conaie afirmó que una persona murió.

La Conaie ha acusado al gobierno de detenciones arbitrarias y de una violenta represión contra los manifestantes, pero el gobierno ha calificado las acciones del grupo de "criminales".

La organización lideró manifestaciones que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

