Descubren la primera atmósfera en un planeta similar a la Tierra en la zona habitable de una estrella lejana

Investigadores han descubierto la primera atmósfera que rodea a un planeta rocoso similar a la Tierra orbitando dentro de la zona habitable de una estrella distante.

Los investigadores afirman que su descubrimiento proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de que podrían existir mundos con condiciones similares a las de la Tierra más allá de nuestro sistema solar.

El gas detectado en la atmósfera es helio, que no podría sostener la vida, pero es posible que también haya otros gases presentes.

El autor principal del estudio, el científico Collin Cherubim de la Universidad de Harvard, describió el descubrimiento como "un gran logro".

"Esta es la primera vez que alguien encuentra una atmósfera en un planeta rocoso en la zona habitable de otra estrella".

Getty Images Nuestro Sol es una estrella tipo enana amarilla y es el astro más cercano a la Tierra.

El planeta, llamado LHS 1140 b, se encuentra a 48 años luz de la Tierra y orbita una estrella roja mucho más pequeña y fría que nuestro Sol.

Se han descubierto más de 6.000 mundos orbitando estrellas distantes. Pero este hallazgo es significativo porque nos acerca un paso más a uno de los mayores logros de la ciencia: el descubrimiento de vida en otro mundo.

Los investigadores, en un artículo publicado en la revista Science, son claros: aún no lo han logrado, al menos no todavía.

Pero para que un planeta pueda albergar vida, debe tener agua y, para ello, debe estar a la distancia adecuada de su estrella: ni demasiado cerca, porque hará demasiado calor, ni demasiado lejos, porque hará demasiado frío, sino en un punto intermedio donde las condiciones sean óptimas.

Los científicos planetarios la llaman la "zona de Ricitos de Oro", en honor a la niña de los cuentos de hadas que era muy exigente con la temperatura de sus gachas de avena.

Tienen que ser pequeños y rocosos

Se han descubierto cientos de planetas en las zonas habitables de sus respectivas estrellas, pero solo unas pocas decenas son pequeños y rocosos, como nuestra propia Tierra, lo que supone otro punto a favor de la capacidad de un planeta para albergar vida.

Pero no se ha encontrado que ninguno de ellos tenga atmósfera. Hasta ahora.

Eso sí, el único gas descubierto por el momento en la atmósfera del LHS 1140 b es el helio, probablemente en la atmósfera superior, que por sí solo no podría sustentar la vida.

Getty Images ¿Estamos solos? ¿Hay vida más allá de la Tierra o más allá de nuestro sistema solar?

Puede que existan otros gases más esenciales para la vida, a menor profundidad.

David Charbonneau, científico también de Harvard, afirmó que lo importante era el descubrimiento de un planeta similar a la Tierra fuera de nuestro sistema solar y con atmósfera.

"La gente suele estar interesada en las grandes preguntas: '¿Estamos solos? ¿Hay vida más allá de la Tierra o más allá de nuestro sistema solar?'. En ese sentido, este estudio revela la primera atmósfera descubierta en un planeta rocoso en la zona habitable de una estrella fuera de nuestro sistema solar", afirmó.

LHS 1140b no es el único mundo bajo escrutinio en la búsqueda de vida. K2-18b, un planeta subneptuniano con un posible interior rico en agua, acaparó titulares cuando los científicos detectaron indicios de dimetilsulfuro, un gas relacionado con la vida marina en la Tierra.

Sin embargo, un nuevo análisis dirigido por la NASA en 2025 determinó que la señal era demasiado débil para confirmarla y demostró que el gas puede formarse sin intervención biológica.

Los siete mundos rocosos de TRAPPIST-1 siguen siendo intrigantes: el telescopio espacial James Webb de la NASA descartó una atmósfera similar a la de la Tierra en TRAPPIST-1d, mientras que los datos de TRAPPIST-1e siguen siendo frustrantemente inconclusos.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC