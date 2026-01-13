Denuncian abusos sexuales y un clima de terror en las mansiones de Julio Iglesias

Dos mujeres denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte del cantante español Julio Iglesias mientras trabajaban como empleadas domésticas en régimen interno en sus mansiones del Caribe . Los testimonios forman parte de una investigación publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Según relatan las denunciantes, los hechos ocurrieron en 2021 en residencias del artista ubicadas en Punta Cana , en República Dominicana, y en Lyford Cay, en Bahamas , cuando Julio Iglesias tenía 77 años. Las mujeres describen un clima laboral marcado por el control, el acoso y el miedo, que —según sus palabras— transformaba viviendas “de ensueño” en espacios de terror cotidiano.

Una de las empleadas aseguró haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias , que incluyeron penetraciones, bofetadas y distintas formas de violencia física y verbal. Ambas mujeres denunciaron tocamientos durante la jornada laboral, así como insultos y humillaciones reiteradas.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, afirmó una de las denunciantes en diálogo con elDiario.es. Según su testimonio, muchos de los encuentros se producían con la presencia y participación de otra trabajadora que ocupaba un rol jerárquico superior dentro del personal doméstico.

La otra mujer entrevistada denunció que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos sin su consentimiento, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana . “Él se acercaba y me tocaba los pezones”, relató.

Las denunciantes —identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura para preservar sus identidades— sostienen que las responsables de la gestión del hogar y de la contratación del personal tenían conocimiento de lo que ocurría. Según la investigación, la encargada de seleccionar a las empleadas también gestionaba controles médicos que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, realizados en junio de 2021.

Ambas mujeres describieron a Julio Iglesias como “una persona muy controladora”, que amenazaba con despedirlas y les recordaba constantemente que trabajar para él era “lo mejor” que les podía pasar. También aseguraron que el cantante revisaba sus teléfonos, imponía reglas estrictas y prohibía sacar fotos dentro de las propiedades.

Además, relataron que desde los primeros días de trabajo eran sometidas a preguntas de contenido sexual, como si les gustaban los tríos o si se habían operado los pechos, y que Julio Iglesias llegaba a pedir verlos o tocarlos con distintos pretextos.

Dos de las mujeres recurrieron por decisión propia a una organización internacional de derechos humanos para recibir asesoramiento legal, sin la intervención de los medios. Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni su abogado respondieron a las consultas realizadas por los medios que llevaron adelante la investigación.