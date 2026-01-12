EE.UU. lanzó una alerta y pidió a sus ciudadanos dejar Irán por la escalada de violencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Irán, en un contexto marcado por la escalada de tensiones tras el último ataque, el agravamiento de la crisis económica y el aumento de protestas acompañadas por detenciones masivas.

En el comunicado, Washington recomendó de manera explícita que los ciudadanos norteamericanos, especialmente aquellos con doble nacionalidad, abandonen el país cuanto antes. La evaluación oficial sostiene que las manifestaciones se intensificaron en las últimas semanas y podrían derivar en episodios de violencia, con riesgos adicionales para extranjeros.

El mensaje de la embaja virtual de EE.UU en Irán Embaja virtual de EE.UU en Irán “Salgan de Irán ahora. Tengan un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos”, advirtió el Departamento de Estado. El mensaje subraya que la capacidad de asistencia consular es extremadamente limitada en el actual escenario de seguridad.

Como rutas de salida, la alerta menciona la posibilidad de trasladarse por vía terrestre hacia Armenia o Turquía, opciones consideradas más seguras para evitar controles arbitrarios, detenciones o situaciones de riesgo mientras se gestiona el retorno a Estados Unidos o se redefine el estatus migratorio.

Además de la recomendación de abandonar el país, el gobierno estadounidense brindó una serie de indicaciones para quienes no puedan salir de inmediato. Entre ellas, sugirió permanecer en un lugar seguro dentro de viviendas o alojamientos, contar con provisiones básicas y minimizar cualquier exposición innecesaria.