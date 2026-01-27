Delcy Rodríguez rechazó presiones de Estados Unidos: "Venezuela no acepta órdenes"

La presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , afirmó este lunes que su país “no acepta órdenes de ningún factor externo”, al defender la legitimidad del Gobierno y rechazar las presiones internacionales, especialmente provenientes de Estados Unidos .

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo”, expresó Rodríguez al responder a declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que calificó como “poco pertinentes” y “ofensivas”.

La mandataria hizo estas declaraciones durante una reunión con representantes de empresas del sector petrolero, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, en la que se debatió la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Gobierno para atraer inversiones privadas y extranjeras.

En ese encuentro, Rodríguez destacó que la actualización del marco legal busca generar condiciones de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo energético del país , en un contexto de reordenamiento económico y apertura a capitales internacionales.

Según indicó, el objetivo es fortalecer la industria petrolera venezolana sin resignar soberanía ni autonomía en la toma de decisiones, al tiempo que se promueve la cooperación con empresas extranjeras bajo reglas claras.

“No tenemos miedo a las amenazas”

Durante su intervención, la presidenta encargada también se refirió a las advertencias personales en su contra. “Y las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve consciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada y asumí. No tenemos miedo, tampoco tenemos miedo a relaciones con los Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, de respeto humano mínimo”, sostuvo en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez remarcó que su administración no rechaza el diálogo con Washington, pero insistió en que cualquier vínculo debe estar basado en el respeto a la soberanía y al derecho internacional.

Delcy Rodríguez volvió a defender el diálogo político interno

El domingo, durante un acto con trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, la dirigente chavista volvió a defender el diálogo propuesto por su Gobierno como vía para resolver “divergencias” y “conflictos internos”, y rechazó las “órdenes” que aseguró provenían de Washington.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, afirmó en ese acto, también transmitido por VTV.

Delcy Rodríguez venezuela 2 Delcy Rodríguez, a cargo de la "transición" en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. EFE

Rodríguez se juramentó como presidenta encargada el pasado 5 de enero por orden del Tribunal Supremo de Justicia, dos días después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación estadounidense en territorio venezolano. Tras ese episodio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que gobernaría Venezuela hasta que hubiera una transición “segura” y advirtió que Rodríguez podía “pagar un precio” si “no hace lo que es correcto”. Sin embargo, días después, el propio mandatario la describió como una persona “fantástica” con la que aseguró haber “trabajado muy bien”.