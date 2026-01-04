Del Chapo Guzmán a Al Qaeda: los presos que pasaron por la cárcel donde hoy está Nicolás Maduro

Tras su detención, Nicolás Maduro fue trasladado a una cárcel federal por la que pasaron figuras del narcotráfico, el terrorismo y celebridades de alto perfil.

Del Chapo Guzmán y P. Diddy a Ghislaine Maxwell, algunos de los detenidos que pasaron por la cárcel donde se encuentra Maduro.

Este sábado se vivió un hecho histórico tras la detención de Nicolás Maduro en una operación de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela. Luego de su captura junto a su esposa, Cilia Flores, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde quedaron alojados en el Metropolitan Detention Center (MDC), una histórica cárcel que albergó a peligrosos y reconocidos delincuentes.

Tras ser capturado en la madrugada del sábado, Maduro llegó a Nueva York con una gran escolta policial para ser ingresado a un centro de detención por el que pasaron narcotraficantes, mafiosos y acusados de terrorismo.

Ubicada en el barrio de Brooklyn, en la zona de Sunset Park, la cárcel fue construida en 1990 como parte de un intento por contrarrestar los problemas de hacinamiento en las prisiones de Nueva York. Además, es la única prisión federal de la ciudad y cuenta con más de 1.600 presos.

Los delincuentes que pasaron por la cárcel donde se encuentra Nicolás Maduro Entre los reclusos más conocidos que están o estuvieron alojados en el MDC se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero, uno de los ex jefes del ya extinto Cartel de Guadalajara. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos y permanecen allí a la espera de un juicio por cargos vinculados al tráfico de drogas y crímenes violentos.

El centro de detención también albergó a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a algunos de los miembros de Al Qaeda detenidos tras el atentado contra las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001.