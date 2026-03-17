De qué acusan al uruguayo Sebastián Marset en EE.UU. y cuáles son sus posibilidades legales tras su primera audiencia ante un juez

El narco uruguayo Sebastián Marset movió tantas drogas y dinero que llegaron a deberle más de 17 millones de euros sólo por un envío de cocaína a Europa, según la imputación que recibió en Estados Unidos .

Sobre esa deuda de enero de 2021, que hoy equivaldría a más de US$19,5 millones, Marset y un colaborador suyo organizaron el cobro de al menos 5 millones de euros (unos US$5,75 millones).

Y ambos blanquearon la gran mayoría de esa suma a través del sistema bancario de EE.UU., de acuerdo con el mismo documento acusatorio.

Presuntas acciones como esa motivaron el interés de Washington por Marset, a tal punto que era uno de los narcos más buscados por la agencia estadounidense antidrogas DEA en el mundo cuando lo arrestaron el viernes en Bolivia.

Marset fue extraditado de inmediato a una prisión de EE.UU. y compareció este lunes en un tribunal federal en Virginia, donde enfrenta un cargo de conspiración para lavado de capitales, indicó la fiscalía.

La pena máxima que podría recibir por ese delito es de 20 años en prisión.

Sin embargo, expertos legales señalan que un proceso de este tipo puede presentar retos y aún es posible que los fiscales exploren un acuerdo con Marset, quien a sus 34 años podría tener vasta información sobre el negocio narco en el Cono Sur.

"A diferencia de muchos otros procesos contra capos de la droga, los fiscales tienen un incentivo para negociar un acuerdo de culpabilidad con Marset porque la pena máxima que enfrenta es de 20 años", señala Rob Heroy, un abogado estadounidense con experiencia en casos de narcotráfico y delitos de cuello blanco.

"Por lo tanto, si quieren evitar un juicio tendrán que ofrecerle un trato", dice Heroy a BBC Mundo.

"Transnacional"

EE.UU. y países sudamericanos han saludado la captura de Marset en Santa Cruz de la Sierra como un duro golpe al narcotráfico.

La propia DEA sostuvo en un comunicado el fin de semana que al uruguayo lo describían como un "Pablo Escobar de la era moderna". El jefe de la agencia, Terrance Cole, dijo que su arresto fue "un paso significativo hacia una América más segura".

AFP via Getty Images La operación de captura de Marset ocurrió en el barrio Las Palmas de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Marset tiene además cargos pendientes por narcotráfico en Bolivia y Paraguay, países donde vivió en los últimos años, después que en 2018 cumpliera una pena de cinco años en una cárcel de su Uruguay natal por tráfico de marihuana.

Pero la acusación que recibió en el juzgado de Alexandria carece de referencias a conspiraciones para transportar drogas a EE.UU., tan comunes en otros casos notorios de narcos latinoamericanos.

En cambio, el acta de imputación describe un solo cargo contra Marset, por su presunto uso del sistema financiero estadounidense para blanquear ganancias del narcotráfico.

Es probable que esta diferencia se deba a que el principal destino de los envíos de drogas de Marset era Europa, no EE.UU., según investigaciones en distintos países.

El documento en el tribunal de Virginia define a Marset como "un narcotraficante transnacional basado en Sudamérica" y "responsable del transporte de toneladas de cocaína, por valor de millones de dólares estadounidenses, desde Sudamérica hasta Europa".

También menciona como su colaborador estrecho en el lavado de activos a otro uruguayo que cobraba un porcentaje de los ingresos obtenidos: Federico Santoro, quien el año pasado se declaró culpable en el mismo juzgado y fue condenado a 15 años de cárcel.

Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay Sebastián Marset fue capturado por la policía boliviana y trasladado de inmediato a EE.UU. por la agencia antidrogas DEA este país.

Santoro operaba desde Paraguay y es descrito como quien recaudaba junto a Marset los ingresos generados por los envíos de drogas, incluidos los millones de euros de 2021.

"Marset y Santoro utilizaban mensajeros y tokens para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, normalmente en euros, a sus cómplices, incluso en maletas dejadas al borde de carreteras públicas en Europa", indica la imputación.

"Una vez que las ganancias del narcotráfico de Marset y otros entraban al sistema bancario europeo, Santoro dirigía el movimiento de fondos a nivel internacional, normalmente con transferencias bancarias y en ocasiones siguiendo la instrucción específica de Marset", sostiene.

Santoro pedía que le entregaran el dinero en dólares, agrega, y utilizaba para la transacción a algún banco corresponsal en EE.UU., incluido uno en Virginia al menos una vez.

Para completar las operaciones y transferir los fondos a Marset recurrían además a facturas falsas y varias empresas registradas en Sudamérica y Asia, sostiene el documento.

"Marset y Santoro", señala, "amenazaron con recurrir a la violencia contra otras personas para proteger la continuidad de sus actividades de tráfico de drogas y blanqueo de capitales".

"No lo hice"

En su primera aparición ante un tribunal de EE.UU. este lunes, Marset fue acompañado de una abogada de oficio, según informaron desde la fiscalía.

Ese tipo de audiencias iniciales en un proceso suelen ser para que un juez verifique la identidad del acusado, lea los cargos en su contra y le informe sobre sus derechos.

AFP via Getty Images El proceso a Marset por lavado de capitales en EE.UU. tiene como sede un tribunal federal en el estado de Virginia.

Está previsto que Marset defina qué abogado lo representará en EE.UU. antes de una nueva audiencia agendada para el 20 de marzo, en la que se espera que se declare culpable o inocente.

Esa es una decisión clave que Marset deberá tomar ya sea en la próxima audiencia o más adelante: si acepta el cargo en su contra, podría recibir una pena inferior a la máxima de 20 años e incluso cooperar con información reservada; si lo rechaza, iría a juicio.

En una carta que divulgó el año pasado, Marset pareció desestimar la acusación de blanqueo de capitales al argumentar que Santoro se encargaba del movimiento de dinero mediante cuentas bancarias.

"Ese no era mi trabajo", sostuvo. "Yo no soy cambista, yo manejo mi rubro bien manejado, y no me meto en los trabajos de otros. Nunca le pregunté ni siquiera cómo bajaba el dinero" o "si lo hacía de Estados Unidos, China o Chile, como dicen".

"Yo no lo hice, por lo tanto no he cometido ningún delito en los Estados Unidos", aseguró.

Reuters Marset negó en el pasado haber cometido delitos en EE.UU.

El abogado Heroy, quien en el pasado también fue asistente de un fiscal de distrito en Carolina del Norte, señala que si Marset fuera a juicio y recibiera la pena máxima de 20 años, podría reducirla a 17 años por buena conducta.

Pero advierte que "en casos de transferencia de dinero como estos, hay varias dificultades para la fiscalía".

"Tienen que demostrar que el propio Marset conspiró para lavar el dinero. Será difícil porque Marset no estaba en Estados Unidos, entonces ¿quién va a afirmar que lo vio blanqueando dinero?", razonó.

A su juicio, los fiscales necesitarían un informante que testifique en contra de Marset y es posible que esa persona sea el propio Santoro, quien podría bajar a la mitad su propia condena de 15 años con una colaboración así.

Hay distintos escenarios posibles en este proceso que inicia. Y quizás en las próximas audiencias comience a delinearse el rumbo que seguirá.

BBC

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FUENTE: BBC