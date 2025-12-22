De estrella de Nickelodeon a vivir en la calle: qué pasó con el exactor infantil Tylor Chase
El actor de una famosa serie de Nickelodeon que marcó a una generación entera fue captado nuevamente en situación de calle.
Luego de convertirse en una estrella durante su infancia, el actor Tylor Chase enfrenta hoy una situación de vulnerabilidad que fue registrada por las cámaras de usuarios que lo reconocieron por la serie de Nickelodeon en la que participó. El intérprete de Martin Querly en el "Manual de supervivencia escolar de Ned" se encuentra actualmente en situación de calle.
Esta es la segunda vez que distintos usuarios de las redes sociales encuentran al actor atravesando dificultades severas.
Mirá el video de la exestrella de Nickelodeon
"No estuviste en Disney Channel?" pregunta la usuaria que filmó a Chase tras sentir que lo había reconocido como una estrella pasada.
"Nickelodeon" responde el actor con una sonrisa en el rostro y un aspecto que encendió las alarmas entre los fanáticos que crecieron con la serie del canal de televisión estadounidense.
Al preguntarle cuál era el nombre del show, el intérprete de Martin Querly durante 33 episodios dijo "Manual de supervivencia escolar de Ned".
Cuándo fue visto por primera vez en situación de calle
Chase fue visto por primera vez en una situación de vulnerabilidad en septiembre de este año, cuando un usuario lo reconoció en un estacionamiento en California y filmó un video de apenas siete segundos en los que el actor decía “Hola, mi nombre es Tylor Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”.
Instantáneamente, el video se hizo viral en las redes, con cientos de comentarios sobre su salud y preguntas sobre cómo podían ayudar a Chase para salir de esa situación. La historia continuó con la tiktoker que lo había captado en video, la cual comenzó una campaña para recaudar fondos en su nombre a través de la plataforma GoFundMe.
Sin embargo, la usuaria lethallalli luego decidió cerrar la colecta luego de una conversación con la madre de Chase en la que entendió que lo mejor para el actor no era cooperación en lo financiero, sino atención médica especializada. La tiktoker terminó entregándole todo el dinero recaudado a la madre de la exestrella de Nickelodeon, quien abrió una cuenta bancaria a su nombre.