David Beckham rompió el silencio tras las acusaciones de Brooklyn: "Mis hijos cometen errores"

Luego de las duras acusaciones públicas de Brooklyn Beckham contra sus padres que confirmaron los rumores que circularon desde hace meses, David Beckham rompió el silencio y se refirió al conflicto familiar con una reflexión sobre el uso de las redes sociales y los errores de los jóvenes al exponer su intimidad.

Invitado al programa financiero Squawk Box de la cadena CNBC, el exfutbolista y empresario aseguró que siempre habló del “poder de las redes sociales, para bien y para mal”, y advirtió sobre los riesgos de su uso temprano.

Brooklyn, el hijo de David Beckham, lanzó un emprendimiento increíble e inesperado que lo tiene muy emocionado. Foto: Just Jarred

“ El acceso de los jóvenes puede ser peligroso si no se utiliza con buenas intenciones ”, señaló, aunque también destacó el impacto positivo que pueden tener, al mencionar su trabajo con Unicef para concientizar sobre la situación de niños en el mundo.

En ese marco, Beckham hizo una referencia directa a sus hijos ( Brooklyn , Romeo, Cruz y Harper) y reconoció que no están exentos de equivocarse.

“ Mis hijos cometen errores, y está bien. Así es como aprenden. A veces hay que dejarlos cometer esos errores ”, afirmó, en lo que fue interpretado como una alusión indirecta a la reciente publicación de su hijo mayor en Instagram.

Hasta ahora, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid había evitado pronunciarse sobre el conflicto familiar, e incluso esquivó preguntas al respecto durante el último Foro Económico Mundial de Davos.

Las acusaciones de Brooklyn y el quiebre familiar

Las declaraciones de David Beckham se produjeron después de que Brooklyn acusara públicamente a sus padres de intentar sabotear su matrimonio con Nicola Peltz y de difundir “innumerables mentiras” sobre su vida privada. En una serie de historias de Instagram, el joven aseguró que sus progenitores priorizaron su imagen pública y que intentaron “incesantemente” arruinar su relación.

El descargo de Brooklyn Beckham padres Los posteos de Brooklyn que exponen el escándalo de la familia Beckham. Instagram (@brooklynpeltzbeckham)

Entre las acusaciones más graves, Brooklyn afirmó que intentaron “sobornarlo” para que cediera los derechos de su nombre antes de su boda, que Victoria Beckham se “apropió” de su baile nupcial y que hubo situaciones incómodas tanto durante su casamiento en Palm Beach, en 2022, como en el cumpleaños número 50 de su padre.

“Guardé silencio durante años, pero me dejaron sin otra opción que hablar y decir mi verdad”, escribió, al tiempo que fue tajante sobre su postura actual: “No quiero reconciliarme con mi familia. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

El descargo del joven llegó tras meses de rumores sobre un distanciamiento con sus padres. Una fuente cercana a la familia afirmó a la revista People que Brooklyn y Nicola “están hartos de las narrativas falsas” y que el hijo mayor del exfutbolista “estaba listo para contar su verdad”.